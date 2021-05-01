蔚來首季收入增4.8倍 勝市場預期

經調整後虧損收窄79%

雖然績佳，但昨日汽車股全線跌，蔚來昨晚盤前最多跌逾3.95%，報37.45美元。集團預計，第二季收入將介乎81.5億至85億元，按年增長1.19至1.29倍；汽車交付量為21,000至22,000輛，按年增長1.03至1.13倍。

蔚來首席執行官李斌指出，產品整體需求仍然非常強勁，但因半導體短缺仍然面臨重大挑戰，日本汽車晶片工廠瑞薩3月中失火，數星期停產令供應鏈有所延遲，料會在5月中影響全球汽車產業鏈。集團在3月底至4月初已停產5天，對4月交付亦有影響，每月產能在7000至7500輛對蔚來而言已是很大挑戰。行業方面，預計晶片由短缺到緩解情况會在第三季較好，至第四季可全面好轉。

CEO：缺晶片曾停產5天 影響4月交付

集團首席財務官奉瑋表示，今年首季車輛毛利率為21.2%，整體毛利率達19.5%，主要受更高交付量及穩定平均售價所帶動，未來會繼續投資新產品及核心技術，以及擴展充電網絡，尤其是充電設施等。