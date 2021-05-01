恒隆陳啟宗：移民潮不影響樓價

壽臣山項目擬重建5至6間獨立屋

至於恒隆地產（0101）早前以26億元投得美國領事館壽臣山物業，曾捲入中美政治角力中。行政總裁盧韋柏昨表示，該地計劃重建成5至6間獨立屋。

陳啟宗表示，投地純屬商業決定，又稱若香港仍有如此「着數」的項目，一定奉陪。他亦提到，嫌項目規模較細，雖然壽臣山交通方便，但壞處係一般都無海景等。不過集團項目位於最高處，亦有靚海景，相信呎價將是最貴。

批「社會暴動」損經濟 料有更多食肆倒閉

談到疫情對本港業務影響時，陳轉談「社會暴動」對本港經濟帶來極大損害，本港GDP約三成來自內地遊客消費，當中至少兩成生意已消失，其他行業難以彌補相關跌幅，預計未來會有更多食肆倒閉。

盧韋柏補充，恒隆一直有為租戶提供援助，惟現時遊客區生意仍然困難，特別是中式酒樓，期望疫苗氣泡可為餐廳帶來更多生意，並相信最壞時間已過。

中國業務方面，盧韋柏表示，集團於武漢、無錫、昆明及瀋陽恒隆廣場均有住宅項目，涉約500萬方呎，預期最快於明年推售。至於有小股東質疑公司業績未能於股價反映，盧韋柏稱，將積極考慮為股東提升價值，包括回購及於致股東函提及公司價值等。