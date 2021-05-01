康宏下周二除牌 主席：不幸且理據不足

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康宏主席、屬台灣股東富邦系的李晉頤昨日發表「主席的信」，指聯交所維持除牌決定，「是不幸且理據不足的決定，無疑容許犯錯者向股東，特別是小股東落井下石」。

郭曉群保持緘默 馬時亨未接電話

至於停牌期間一直極力想將富邦系董事拉下馬的另一方股東、佳兆業（1638）太子爺郭曉群保持緘默，未有就事件作回應，而一直為他發聲的前港府官員馬時亨更一直不接電話。

李晉頤又稱，除牌後不會影響公司之財務、營運及前景，強調其業務並非依賴公司上市與否，而上市地位之改變亦不會影響公司在金融機構之信用狀况。他預期公司未來之業務營運方式將不會有重大變動。

康宏昨日公告中表示，在納斯達克上市的特殊目的收購公司（SPAC）AGBA Acquisition Limited（AGBA）去年11月表示擬斥4億美元（約31億港元）收購康宏所有平台業務及30%獨立理財顧問業務，盡職審查有所延誤，現時已大致完成。

AGBA收購倘有進展 適時通知股東

集團指，鑑於退市決定，AGBA有意考慮向康宏股東提出全面要約以購買全部股份。集團董事會相信，對小股東而言，此舉將為最快捷有效的方法，因此將歡迎AGBA採取此項決定。如有新發展，公司將適時通知股東。康宏建議股東透過股份過戶處或中介機構先取回實物股票證書，並留下聯絡方法，以備日後提呈任何交易要約。

翻查資料，AGBA公司總部位於香港，公司行政總裁為李高崗，財務總監為陳姿霖。李高崗是新世界（0017）主席鄭家純父子作為董事的周大福教育機構、旗下維多利亞教育機構的顧問成員。