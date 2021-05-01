受爆煲牽連 興證入稟追討民企等逾5億

興證國際指出，富貴鳥於2015年於該行開立孖展戶口，由集團前董事局主席林和平、董事林和獅作擔保人。富貴鳥前年11月退市，未能按約定償還債務。

涉富貴鳥輝山乳業亞視大股東

興證向高院提出訴訟，向集團及林氏兄弟追討約9016萬元及利息等。據報，林和平於集團破產後轉為低調，現時於其兒子創辦的皮鞋廠擔任高級顧問。輝山乳業方面，是由前董事長、當時「遼寧首富」楊凱透過旗下公司，同年於興證開立孖展戶口。興證向楊凱追討約3.22億元及利息等。

內地富商鄧俊傑非首次遭到興證追債，翻查報道，去年11月，興證入稟高院指鄧俊傑向該行開出4張「空頭支票」，追討支票總額2000萬元。本次訴訟中，涉及鄧俊傑旗下鴻鵠資本的孖展戶口，未能償還孖展借貸。興證向公司及擔保人鄧俊傑追討1.23億元及利息等。根據資料，鄧近期債務纏身，今年3月曾有自稱黑道男子於亞視電視廠外追債，最終有警方到場。