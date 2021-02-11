平保逾500億接手方正控股權 重組業務成「新方正」 視乎債權人選擇最多佔七成

明報記者 陳子凌

據平保及北大方正公布的重組方案，平安人壽將聯同代表珠海國資委的華發集團及深圳市國資委直轄深超科技參與北大方正重組。其中，北大方正旗下的方正微電子由深超科技單獨承接，北大方正再以餘下資產成立新方正集團，並按各佔七成及三成比例售予平安人壽及華發。

珠海國資委華發集團最多佔30%

新方正的股權架構將根據北大方正債權人對今次債權清償方案的選擇情况而定，如果債權人全數同意以股代債，新方正最多27%股權將由債權人持有，至於餘下73%股權，當中51.1%由平安人壽持有，21.9%由華發集團持有。如果債權人悉數選擇取回現金，平保將持有新方正70%股權，華發佔餘下30%。至於出資方面，因應債權人選擇，平安人壽將以自有資金出資370.5億至507.5億元。公告未有披露華發集團及深超科技在是次重組中的出資金額。

據內地傳媒報道，平保昨晚召開投資者會議，被問及會否合併或出售方正壽險等金融牌照，平保表示在未處置資產之前，要先讓相應金融機構經營績效得到較大提升。未來資產處置時，在監管允許情况下，多種可能均可嘗試。

債權人股份市值196億 要大幅削債

如果以七成股權作價約507.5億元計算，則新方正市值相當於約725億元，而供債權人抵債的股份市值則約196億元。具有北京大學及國資背景的北大方正，2019年底因債務違約遭法院頒令重組，截至今年1月18日，北大方正的債權人共有725家，申報債權金額合計高達2347.34億元，意味債權人實際能取回的資金或股份市值或大幅折讓。

平保表示，完成重組後新方正將合併財務報表，公司亦將做好管理，推動新方正業務升級、資產增值，改善經營業績，但同時以新方正尚未設立為由，表明無法提供新方正過去一年的主要財務數據，也未能模擬未來的主要財務數據，換言之是無法評估合併報表後對平保業績的影響是正是負，不過平保將北大方正旗下方正證券納入的話，加上平安證券，總資產規模將晉身全國十大之列。