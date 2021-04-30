高山長沙灣工廈 強拍底價8億

恒發工廈申寬地積比

另外，有財團去年底以9.65億元購入長沙灣青山道550至556號恒發工業大廈，隨即向城規會申請放寬地積比率，由原先的12倍，增加20%至14.4倍，擬建一幢27層高的新式工廈，涉及總樓面約22.8萬方呎，另提供51個車位。有關申請今日於城規會審理，規劃署文件顯示不反對有關申請，預計今日可獲通過。

職訓局5316萬增購億京廣場

此外，土地註冊處資料顯示，職業訓練局（Vocational Training Council）上月下旬購入長沙灣億京廣場2期22樓B及C室，成交價5316.32萬元，以面積3568方呎計，呎價1.49萬元，呎價較毗鄰單位22樓D及E室、同於上月下旬呎價約1.4萬元略高約6%。連同上述成交，職訓局上月已共斥資1.18億元購入4個單位，而該局在過去6年共斥約4.8億元購入17伙。