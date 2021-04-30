高山長沙灣工廈 強拍底價8億

【明報專訊】再有發展商旗下工廈獲批強拍。高山企業（0616）2019年9月就持逾90%業權的長沙灣豐華工業大廈申請強拍令，並於昨日獲批，底價8億元，較提交申請時逾4.14億元高出逾3.85億元或93%。項目地盤面積9206方呎，現為一幢樓高7層的工廈，1960年落成，樓齡61年，若以地積比率約12倍作重建商廈計，總樓面約11.05萬方呎。
恒發工廈申寬地積比
另外，有財團去年底以9.65億元購入長沙灣青山道550至556號恒發工業大廈，隨即向城規會申請放寬地積比率，由原先的12倍，增加20%至14.4倍，擬建一幢27層高的新式工廈，涉及總樓面約22.8萬方呎，另提供51個車位。有關申請今日於城規會審理，規劃署文件顯示不反對有關申請，預計今日可獲通過。
職訓局5316萬增購億京廣場
此外，土地註冊處資料顯示，職業訓練局（Vocational Training Council）上月下旬購入長沙灣億京廣場2期22樓B及C室，成交價5316.32萬元，以面積3568方呎計，呎價1.49萬元，呎價較毗鄰單位22樓D及E室、同於上月下旬呎價約1.4萬元略高約6%。連同上述成交，職訓局上月已共斥資1.18億元購入4個單位，而該局在過去6年共斥約4.8億元購入17伙。