新寶城實呎首破2萬 2房望雙景775萬易手

原業主2010年以約260萬元購入單位，帳面獲利約515萬元或約2倍。

屋苑對上呎價紀錄為去年5月成交的3座連天台單位，單位實用378方呎，以726萬元成交，實呎19,206元，是次成交單位雖為分層標準戶，但呎價較連天台戶高1351元或7%。

景泰苑未補價開放式4年升逾倍

另本港首個綠置居屋苑新蒲崗景泰苑，再錄二手勁賺個案。富誠地產客戶主任黃偉祺指，有關單位為高層5室，實用194方呎，開放式間隔，以235萬元未補價成交，實呎12,113元，屬市價水平。原業主2017年7月112萬元向房委會一手未補價購入單位，帳面獲利123萬元或近1.1倍。

此外，中原地產表示，今年首季錄得13.72億元營業額，連續3個月錄逾4億元佣金收入，其中香港住宅部首季錄得12.4億元佣金收益，刷新歷來首季最佳業績。

今年首季，中原地產全線後勤員工可獲發花紅0.57個月，主任級或以上0.86個月，是2019年次季以來7個季度新高。