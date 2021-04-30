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關之琳破頂價沽星域軒 凌緣庭入市擎天

【明報專訊】近月豪宅物業交投活躍，市場更頻現名人身影，其中曾是「大劉」劉鑾雄「紅顏知己」的關之琳，以每呎逼4.2萬元破頂價沽出灣仔星域軒樓王單位，而曾是「大劉」愛將、現為九倉置業（0004）非執行董事凌緣庭，則於上月以4280萬元購入九龍站擎天半島4房戶。

關持貨4年帳賺900萬

區內代理透露，關之琳近日以6300萬元沽出星域軒1座高層複式B室，實用1510方呎，實呎41,721元，創屋苑呎價新高。

關氏2017年5400萬元購入上址，帳面獲利約900萬元或16%。關氏向來鍾情投資物業，其中包括2017年斥約1.35億元購入中半山地利根德閣高層戶，實用3000方呎，關氏更於早前應電視台邀請，讓玄學家李居明到單位睇風水及拍攝節目，節目中可見單位能俯瞰整個維港景。

賽西湖大廈標準戶實呎破3萬

此外，土地註冊處顯示，九龍站擎天半島1座中層D室，實用1347方呎，4房2套連工人套房間隔，上月底以4280萬元易手，實呎約31,774元。買家為LENG YEN THEAN，與九倉置業非執董凌緣庭英文名字相同，料為同一人。原業主2010年2560萬元購入單位，帳面獲利1720萬元或約67%。據悉，凌氏原為新加坡人，1991年來港參選第三屆國際華裔小姐，並獲冠軍，後曾加入測量師行、九鐵和華置（0127），至2004年加入九倉。

另外，中原資深區域營業董事陳家鴻透露，樓齡已達43年的北角半山老牌豪宅賽西湖大廈，位於11座高層B室，實用1124方呎，3房套間隔，以3450萬元連車位易手，實呎30,694元，為屋苑分層標準戶呎價首破3萬元成交。原業主1997年9月樓市高峰時以1280萬元購入，帳面獲利2170萬元或1.7倍。

曾是「亞洲樓王」的西半山天匯，近日亦錄大幅獲利個案。區內代理指，天匯高層B室，實用2355方呎，屬4房雙套連工作間及儲物房間隔，以約1.5億元連車位易手，實呎63,694元。

天匯銀主盤5年升值4200萬

單位2013年以約1.35億元一手售出，2016年淪為銀主盤，並在拍賣行以9800萬元開拍，獲至少5名買家競投，終以1.083億元獲承接，單位現再易手，5年間帳面升約4200萬元或39%。

相關字詞﹕天匯 創新高 賽西湖大廈 星域軒 凌緣庭 擎天半島 豪宅成交 關之琳

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