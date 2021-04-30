晉環6天收5500票 暫膺今年票王

本月一手近800宗成交

綜合市場資訊，4月迄今整體新盤成交累錄約770宗；當中信置及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙III，本周連錄4宗第2座B室成交，均為實用312方呎1房戶，分佈於該座9至15樓，成交價787.2萬至830萬元；以昨最新售出的2座12樓B室而言，成交價829.9萬元、實呎2.66萬元。

新界方面，中信泰富旗下已屆現樓的馬鞍山峻源，連續兩日錄大額成交，最新透過招標以6450萬元，售出3座23樓A室，實用2379方呎連平台和天台、4房間隔，實呎27,112元。碧桂園（2007）牽頭已屆現樓的馬鞍山泓碧，以1435.2萬元售出1座3樓F室，實用869方呎3房戶、實呎16,516元。長實（1113）沙田麗坪路名日．九肚山，盡推最後4幢洋房招標發售。長實地產投資董事黃思聰表示，名日．九肚山去年底推出迄今累售14幢洋房，成交價2280萬至2896萬元。