THE HENLEY均呎2.64萬 啟德新高 1房749萬入場 首批近六成單位可做八成按保

明報記者 林尚民

昨日開價的THE HENLEY I，預計明年4月落成，樓花期約1年，首張價單96伙，包括79個1房戶，14個2房戶、3個3房戶，實用274至889方呎，定價788.3萬至2917.6萬元，實呎25,665至35,901元，平均實呎27,840元；扣除最高5%的100天成交期付款優惠後，今批單位折實價由748.88萬至2771.72萬元，折實實呎24,382至34,106元，整批折實平均實呎26,448元，是區內首張價單折實均呎最高的新盤，較會德豐今年2月推出的同區GRANDE MONACO首推折實均呎23,795元，高約11%。

不過，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民形容，項目定價相當克制，為區內首個面向啟德體育園的樓盤，而整張價單以定價計市值逾10億元。

折實均呎貴年初同區新盤一成

今張價單售價最低一伙為實用299方呎的低座D座1樓F室1房戶，定價788.3萬元，折實748.885萬元，折實實呎25,046元，而呎價最低則為實用379方呎的2座6樓H室，屬1房連衣帽間間隔，定價972.7萬元，折實約924萬元，折實實呎24,382元。

另外，如買家採建築期付款，最高直減折扣為2%，與即供付款法相差3個百分點，以此計算，項目首推96伙中有64伙的折實價是低於1000萬元，佔今張價單的67%，當中9伙建期售價低於800萬元，即買家最高可承做九成按保。

換言之，有多達55伙、即佔首批57%，以建期價計介乎800萬至999.9萬元，即可承做八成按保計劃。

首批96伙今起收票 最快周末加推

發展商亦透過指定財務機構，為買家提供一、二按計劃，二按最高為樓價四成，一、二按合共不高於樓價九成，另發展商亦提供最高樓價八成半一按（部分2房戶則可借最高樓價九成一按），若買家採用100天或200天成交期，上述一、二按計劃，首3年息口為P減2厘（P為5厘，下同），第四、五年則為P減1厘，期後則為P。若買家採用建築期成交，一、二按計劃，首兩年息口為P減2厘，第三年息口則為P減1厘，其後則為P加1厘。