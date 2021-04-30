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經濟
2021年4月30日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
蘋果認晶片荒礙供應 涉300億收入 上季營收遠勝預期 股價高開後回軟
季度盈利倍增 啟動逾7000億回購計劃
亞太區大中華增長亮麗 內地出貨量飈94％
路透：騰訊涉未申報併購 或罰100億人幣
儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4
新經濟公司市值佔27% 港交所：拓更多企業類型
渣打全球分行削一半至400間 減租寫字樓面1/3 推動自動化
季績勝預期 稱有條件派息回購
5內銀季績符預期 料次季提速
中銀首季減值準備前溢利減14%
保利協鑫：需時處理核數師提問 續延發業績
保監批准偉祿收購 先施勁升八成
兆科眼科首掛跌15% 每手帳蝕1240元
膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客
中石油首季轉賺277億
失業貸款查詢申請 匯豐接獲4000宗
美首季GDP增6.4％稍遜預期 近恢復爆疫前水平 道指高開後回軟
fb利潤增近1倍 股價早段創新高
麥當勞美同店銷售增13.6％ 勝預期
張兆聰：油價逼近高位 油股可追落後
張宗永：Archegos出事 因沒分散風險
技術取勝：北京汽車3.1元料有沽壓
盧駿匡：市淡難炒 吼動力夠蟹貨少個股
劉思明：港房託投資環境改善 置富追落後
周顯：長期潛在價值 長實勝長和
譚新強：奧斯卡逐漸香港化
湯文亮：拜登百日宣言 有利中國
移民葡萄牙港人：樓價低回報高 買樓收租退休易
疫下樓價升幅收窄 去年每平方米1.08萬
盧楚仁：英鎊歐元也有「5窮月」
THE HENLEY均呎2.64萬 啟德新高 1房749萬入場 首批近六成單位可做八成按保
晉環6天收5500票 暫膺今年票王
話你知：3年前向國際建投買地 每呎樓面1.5萬
關之琳破頂價沽星域軒 凌緣庭入市擎天
新寶城實呎首破2萬 2房望雙景775萬易手
高山長沙灣工廈 強拍底價8億
劉思明：港房託投資環境改善 置富追落後
【明報專訊】恒指在權重的金融股做好帶動走高，但整體表現牛皮，市場焦點不變。市况淡靜，不妨留意業務及派息穩定的房託的吸納機會。
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