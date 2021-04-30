fb利潤增近1倍 股價早段創新高

警告蘋果新作業系統 影響廣告投放

fb大部分收入來自廣告，上季相關收入按年增長46％至254億美元。每名用戶平均貢獻收入（ARPU）上季大幅增長，與去年同期相比增長逾三成，達到9.27美元。fb表示，業績反映過去一年的趨勢演變，即用戶在網上花費更多金錢和時間，而廣告客戶利用這點，重新調整資源進行營銷。業界人士表示，由於廣告需求強勁，社交平台的議價能力提升。

不過fb抨擊蘋果限制軟件必須徵求用戶許可才能收集用於廣告投放的數據，認為將影響其業務。fb表示，一直為蘋果的私隱新規作準備，現正重建廣告技術中的重要元素，以便將來在獲取的數據減少時，系統能繼續運作。

eBay首季收入按年增42%

為緩和新措施對廣告業務的影響，fb與Instagram的電商業務將加強發展，使其廣告資源更具價值。目前fb旗下的Marketplace商城，每月活躍用戶超過10億。截至上季，fb每月活躍用戶（MAUs）按年增長10%至28.5億。fb旗下所有軟件（包括fb、Instagram及Messenger等）的每月活躍用戶，更按年增長15%至34.5億。

電商平台eBay亦公布，首季收入按年增長42%至30.2億美元。商品總交易額（GMV）按年增長29％至275億美元。不過eBay警告，隨着更多人接種疫苗及企業重新營業，其銷售可能轉弱。

（綜合報道）

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