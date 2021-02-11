美首季GDP增6.4％稍遜預期 近恢復爆疫前水平 道指高開後回軟

受數據刺激，道指昨開市曾升逾200點，午夜前升幅收窄。標普500指數及納指早段曾創新高。美國10年期國債孳息率高見1.68厘。美國經濟增長加快，預示原油需求增加，國際油價昨晚升逾1%。紐約期油一度高見每桶65美元，創逾6周高位。

紐油曾見65美元 逾6周新高

經濟復蘇預示工業用金屬需求增加，倫敦金屬交易所（LME）的銅價昨曾升穿每噸1萬美元，是2011年以來首次，逼近當年2月所創的10,190美元歷史高位。比特幣升勢暫歇之際，市值第二大的加密貨幣以太幣昨升至2800美元水平創新高。此前歐洲投資銀行宣布，首次透過以太坊區塊鏈，發行價值1億歐元（約9.4億港元）的數碼債券，刺激以太幣向上。

美國上季的GDP增長涉及廣泛領域，包括個人消費、固定住宅及非住宅投資，以及政府支出。美國商務部表示，大量聯邦救助資金，透過家庭購入汽車、家具等貨品，推動首季GDP增長。美國諮商會公布，4月的消費者信心指數，是去年2月疫情爆發以來最高。隨着更多人接種疫苗，美國各州、各市取消防疫限制，復蘇有所加快。

穆迪：消費開支增 企業加大投資

市場人士表示，美國經濟正處於復蘇初期，並將迎來強勁的增長。穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟師Mark Zandi稱，迹象顯示這將是經濟繁榮的一年，美國消費者正為增長引擎提供動力，而企業也在加大投資。

美國去年疫情爆發初期，失業率曾高見14.8%，目前已降至6％左右。美國近期的就業市場持續改善，最新公布的上周首次申領失業救濟人數為55.3萬，是去年3月美國疫情惡化以來最低，也是連續3周首次申領人數在60萬以下。

商界陸續增聘人手，部分企業上調薪酬。亞馬遜宣布，將調高50萬名美國僱員的時薪，加幅將介乎0.5美元至3美元。亞馬遜將為今次薪酬調整，額外增加10億美元的僱員開支。

經濟師：次季經濟增長將加快

經濟師預計，美國次季GDP增長將進一步加快，並在下半年保持穩定。經濟師普遍預期，美國2021年的GDP增長將介乎6％至7％。強勁的經濟增長，可能會導致通脹加劇。不過聯儲局一再表示，通脹上升壓力應是短暫。

（綜合報道）

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