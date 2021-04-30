經濟
專訪

膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客

【明報專訊】新冠疫情重創香港酒店及賓館業，本港膠囊酒店Sleeep（眠舍）聯合創辦人兼行政總裁葛立忻坦言，公司業務難免受到影響，他指旗下多個項目中，暫時以上環永和街的眠舍生意較佳，主要依賴月租客支持。由於他們在翻新舊樓轉型方面較有經驗，因此正與業主、精品酒店等洽商，透過眠舍系統助業界轉型，提高營運效率及出租率，並部署將營運概念推廣到泰國及日本。

明報記者 陳偉燊

攝影 馮凱鍵

眠舍本來主攻「補眠」市場，不過，葛立忻說，上環永和街眠舍在疫情下聚焦月租客，加上部分日租及時租客，入住率亦達100%。目前永和街眠舍月租客比例約佔60%至70%，餘下為日租或時租客。至於位於上環另一家分店及銅鑼灣分店，目前亦同樣依靠月租客支持。眠舍一般月租由4200元起，永和街眠舍則月租5500元，提供儲存、梳洗、生活及工作空間，吸引高教育程度住客使用。

偵測科技闢新猷 改善睡眠質素

除了提供住宿設施外，葛立忻稱，眠舍亦用上睡眠偵測科技開發新服務（圖5）。駐場的功能醫學顧問陳宗陽說，曾有住客向他們求助，經分析後提供方案幫助有需要者改善睡眠質素及提高睡眠效率。結合睡眠科技之餘，Sleeep亦開發自助登記入住系統，甚至設有空間供開會、冥想等，加上其新設的預訂系統整合成新的「Rooom」服務，進一步提升營運效率。

向酒店提供系統服務 利潤分成

葛立忻說他們正尋求與其他業主及三星級以下酒店合作，透過由業主出資裝修，再由眠舍輸出服務及系統下提升出租率，雙方再作利潤分成，目前已落實油麻地開設兩家新項目，以及另一個在大窩口工業大廈的項目，後者樓面達數萬平方呎，還會成立共享空間Dream Lab吸引年輕客。在建基香港營運下，葛立忻說他們已在泰國開設類似眠舍概念項目，待疫後重新營運。公司亦正與日本伙伴合作，結合膠囊酒店與旅遊車概念開發「移動膠囊環島遊」。

[專訪]

相關字詞﹕葛立忻

上 / 下一篇新聞

蘋果認晶片荒礙供應 涉300億收入 上季營收遠勝預期 股價高開後回軟
蘋果認晶片荒礙供應 涉300億收入 上季營收遠勝預期 股價高開後回軟
季度盈利倍增 啟動逾7000億回購計劃
季度盈利倍增 啟動逾7000億回購計劃
亞太區大中華增長亮麗 內地出貨量飈94％
亞太區大中華增長亮麗 內地出貨量飈94％
路透：騰訊涉未申報併購 或罰100億人幣
路透：騰訊涉未申報併購 或罰100億人幣
儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4
儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4
新經濟公司市值佔27% 港交所：拓更多企業類型
新經濟公司市值佔27% 港交所：拓更多企業類型
渣打全球分行削一半至400間 減租寫字樓面1/3 推動自動化
渣打全球分行削一半至400間 減租寫字樓面1/3 推動自動化
季績勝預期 稱有條件派息回購
季績勝預期 稱有條件派息回購
5內銀季績符預期 料次季提速
5內銀季績符預期 料次季提速
中銀首季減值準備前溢利減14%
中銀首季減值準備前溢利減14%
保利協鑫：需時處理核數師提問 續延發業績
保利協鑫：需時處理核數師提問 續延發業績
保監批准偉祿收購 先施勁升八成
保監批准偉祿收購 先施勁升八成
兆科眼科首掛跌15% 每手帳蝕1240元
兆科眼科首掛跌15% 每手帳蝕1240元
中石油首季轉賺277億
中石油首季轉賺277億
失業貸款查詢申請 匯豐接獲4000宗
失業貸款查詢申請 匯豐接獲4000宗
美首季GDP增6.4％稍遜預期 近恢復爆疫前水平 道指高開後回軟
美首季GDP增6.4％稍遜預期 近恢復爆疫前水平 道指高開後回軟
fb利潤增近1倍 股價早段創新高
fb利潤增近1倍 股價早段創新高
麥當勞美同店銷售增13.6％ 勝預期
麥當勞美同店銷售增13.6％ 勝預期
張兆聰：油價逼近高位 油股可追落後
張兆聰：油價逼近高位 油股可追落後
張宗永：Archegos出事 因沒分散風險
張宗永：Archegos出事 因沒分散風險
技術取勝：北京汽車3.1元料有沽壓
技術取勝：北京汽車3.1元料有沽壓
盧駿匡：市淡難炒 吼動力夠蟹貨少個股
盧駿匡：市淡難炒 吼動力夠蟹貨少個股
劉思明：港房託投資環境改善 置富追落後
劉思明：港房託投資環境改善 置富追落後
周顯：長期潛在價值 長實勝長和
周顯：長期潛在價值 長實勝長和
譚新強：奧斯卡逐漸香港化
譚新強：奧斯卡逐漸香港化
湯文亮：拜登百日宣言 有利中國
湯文亮：拜登百日宣言 有利中國
移民葡萄牙港人：樓價低回報高 買樓收租退休易
移民葡萄牙港人：樓價低回報高 買樓收租退休易
疫下樓價升幅收窄 去年每平方米1.08萬
疫下樓價升幅收窄 去年每平方米1.08萬
盧楚仁：英鎊歐元也有「5窮月」
盧楚仁：英鎊歐元也有「5窮月」
THE HENLEY均呎2.64萬 啟德新高 1房749萬入場 首批近六成單位可做八成按保
THE HENLEY均呎2.64萬 啟德新高 1房749萬入場 首批近六成單位可做八成按保
晉環6天收5500票 暫膺今年票王
晉環6天收5500票 暫膺今年票王
話你知：3年前向國際建投買地 每呎樓面1.5萬
話你知：3年前向國際建投買地 每呎樓面1.5萬
關之琳破頂價沽星域軒 凌緣庭入市擎天
關之琳破頂價沽星域軒 凌緣庭入市擎天
新寶城實呎首破2萬 2房望雙景775萬易手
新寶城實呎首破2萬 2房望雙景775萬易手
高山長沙灣工廈 強拍底價8億
高山長沙灣工廈 強拍底價8億