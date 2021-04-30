膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客

明報記者 陳偉燊

攝影 馮凱鍵

眠舍本來主攻「補眠」市場，不過，葛立忻說，上環永和街眠舍在疫情下聚焦月租客，加上部分日租及時租客，入住率亦達100%。目前永和街眠舍月租客比例約佔60%至70%，餘下為日租或時租客。至於位於上環另一家分店及銅鑼灣分店，目前亦同樣依靠月租客支持。眠舍一般月租由4200元起，永和街眠舍則月租5500元，提供儲存、梳洗、生活及工作空間，吸引高教育程度住客使用。

偵測科技闢新猷 改善睡眠質素

除了提供住宿設施外，葛立忻稱，眠舍亦用上睡眠偵測科技開發新服務（圖5）。駐場的功能醫學顧問陳宗陽說，曾有住客向他們求助，經分析後提供方案幫助有需要者改善睡眠質素及提高睡眠效率。結合睡眠科技之餘，Sleeep亦開發自助登記入住系統，甚至設有空間供開會、冥想等，加上其新設的預訂系統整合成新的「Rooom」服務，進一步提升營運效率。

向酒店提供系統服務 利潤分成

葛立忻說他們正尋求與其他業主及三星級以下酒店合作，透過由業主出資裝修，再由眠舍輸出服務及系統下提升出租率，雙方再作利潤分成，目前已落實油麻地開設兩家新項目，以及另一個在大窩口工業大廈的項目，後者樓面達數萬平方呎，還會成立共享空間Dream Lab吸引年輕客。在建基香港營運下，葛立忻說他們已在泰國開設類似眠舍概念項目，待疫後重新營運。公司亦正與日本伙伴合作，結合膠囊酒店與旅遊車概念開發「移動膠囊環島遊」。

[專訪]