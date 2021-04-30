兆科眼科首掛跌15% 每手帳蝕1240元

【明報專訊】未盈利生科股眼科製藥公司兆科眼科 （6622）昨日首日掛牌，開市跌近8%。午後繼續潛水，全日收跌14.8%，報14.32元。公司背靠母企李氏大藥廠 （0950） ，為今年第4隻「B字頭」新股，但首日表現遠遜其他生科股。每手500股，每手帳面蝕1240元。全日成交6.2億元。兆科眼科獲3大戶入「頂頭槌飛」，每人獲派多達46.95萬股，假設借2厘孖展入飛，則首日連本帶息恐蝕高達120萬元。
3頭槌飛大戶
每人帳蝕120萬
兆科眼科公司首席財務官馮新彥昨日表示，公司明年起旗下藥物將陸續商業化，但初階段會以推出仿製藥為主，利潤率較低。他表示，公司擬於2023年將旗下創新藥上市，相信屆時將對公司盈利能力有正面影響。他又稱，雖然首日股價插水，但相信公司採取定價策略是正確的。
內房中梁控股（2772）同系物管公司中梁百悅智佳昨日向港交所遞表申上市。保薦人為華泰國際。中梁百悅智佳於2018年4月自中梁控股分拆出來獨立運作，集團去年收益錄得7.05億元（人民幣．下同），淨利潤錄得8620萬元。按收入來源劃分，去年來自中梁控股集團的收入佔總收入的41.4%。公司去年在管總建築面積為2010萬平方米。公司大股東為中梁控股董事楊劍。上市前碧桂園服務（6098）持有6.24%股權。