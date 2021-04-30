兆科眼科首掛跌15% 每手帳蝕1240元

3頭槌飛大戶

每人帳蝕120萬

兆科眼科公司首席財務官馮新彥昨日表示，公司明年起旗下藥物將陸續商業化，但初階段會以推出仿製藥為主，利潤率較低。他表示，公司擬於2023年將旗下創新藥上市，相信屆時將對公司盈利能力有正面影響。他又稱，雖然首日股價插水，但相信公司採取定價策略是正確的。

內房中梁控股（2772）同系物管公司中梁百悅智佳昨日向港交所遞表申上市。保薦人為華泰國際。中梁百悅智佳於2018年4月自中梁控股分拆出來獨立運作，集團去年收益錄得7.05億元（人民幣．下同），淨利潤錄得8620萬元。按收入來源劃分，去年來自中梁控股集團的收入佔總收入的41.4%。公司去年在管總建築面積為2010萬平方米。公司大股東為中梁控股董事楊劍。上市前碧桂園服務（6098）持有6.24%股權。

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