經濟
新股

兆科眼科首掛跌15% 每手帳蝕1240元

【明報專訊】未盈利生科股眼科製藥公司兆科眼科 （6622）昨日首日掛牌，開市跌近8%。午後繼續潛水，全日收跌14.8%，報14.32元。公司背靠母企李氏大藥廠 （0950） ，為今年第4隻「B字頭」新股，但首日表現遠遜其他生科股。每手500股，每手帳面蝕1240元。全日成交6.2億元。兆科眼科獲3大戶入「頂頭槌飛」，每人獲派多達46.95萬股，假設借2厘孖展入飛，則首日連本帶息恐蝕高達120萬元。

3頭槌飛大戶

每人帳蝕120萬

兆科眼科公司首席財務官馮新彥昨日表示，公司明年起旗下藥物將陸續商業化，但初階段會以推出仿製藥為主，利潤率較低。他表示，公司擬於2023年將旗下創新藥上市，相信屆時將對公司盈利能力有正面影響。他又稱，雖然首日股價插水，但相信公司採取定價策略是正確的。

內房中梁控股（2772）同系物管公司中梁百悅智佳昨日向港交所遞表申上市。保薦人為華泰國際。中梁百悅智佳於2018年4月自中梁控股分拆出來獨立運作，集團去年收益錄得7.05億元（人民幣．下同），淨利潤錄得8620萬元。按收入來源劃分，去年來自中梁控股集團的收入佔總收入的41.4%。公司去年在管總建築面積為2010萬平方米。公司大股東為中梁控股董事楊劍。上市前碧桂園服務（6098）持有6.24%股權。

[新股]

上 / 下一篇新聞

蘋果認晶片荒礙供應 涉300億收入 上季營收遠勝預期 股價高開後回軟
蘋果認晶片荒礙供應 涉300億收入 上季營收遠勝預期 股價高開後回軟
季度盈利倍增 啟動逾7000億回購計劃
季度盈利倍增 啟動逾7000億回購計劃
亞太區大中華增長亮麗 內地出貨量飈94％
亞太區大中華增長亮麗 內地出貨量飈94％
路透：騰訊涉未申報併購 或罰100億人幣
路透：騰訊涉未申報併購 或罰100億人幣
儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4
儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4
新經濟公司市值佔27% 港交所：拓更多企業類型
新經濟公司市值佔27% 港交所：拓更多企業類型
渣打全球分行削一半至400間 減租寫字樓面1/3 推動自動化
渣打全球分行削一半至400間 減租寫字樓面1/3 推動自動化
季績勝預期 稱有條件派息回購
季績勝預期 稱有條件派息回購
5內銀季績符預期 料次季提速
5內銀季績符預期 料次季提速
中銀首季減值準備前溢利減14%
中銀首季減值準備前溢利減14%
保利協鑫：需時處理核數師提問 續延發業績
保利協鑫：需時處理核數師提問 續延發業績
保監批准偉祿收購 先施勁升八成
保監批准偉祿收購 先施勁升八成
膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客
膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客
中石油首季轉賺277億
中石油首季轉賺277億
失業貸款查詢申請 匯豐接獲4000宗
失業貸款查詢申請 匯豐接獲4000宗
美首季GDP增6.4％稍遜預期 近恢復爆疫前水平 道指高開後回軟
美首季GDP增6.4％稍遜預期 近恢復爆疫前水平 道指高開後回軟
fb利潤增近1倍 股價早段創新高
fb利潤增近1倍 股價早段創新高
麥當勞美同店銷售增13.6％ 勝預期
麥當勞美同店銷售增13.6％ 勝預期
張兆聰：油價逼近高位 油股可追落後
張兆聰：油價逼近高位 油股可追落後
張宗永：Archegos出事 因沒分散風險
張宗永：Archegos出事 因沒分散風險
技術取勝：北京汽車3.1元料有沽壓
技術取勝：北京汽車3.1元料有沽壓
盧駿匡：市淡難炒 吼動力夠蟹貨少個股
盧駿匡：市淡難炒 吼動力夠蟹貨少個股
劉思明：港房託投資環境改善 置富追落後
劉思明：港房託投資環境改善 置富追落後
周顯：長期潛在價值 長實勝長和
周顯：長期潛在價值 長實勝長和
譚新強：奧斯卡逐漸香港化
譚新強：奧斯卡逐漸香港化
湯文亮：拜登百日宣言 有利中國
湯文亮：拜登百日宣言 有利中國
移民葡萄牙港人：樓價低回報高 買樓收租退休易
移民葡萄牙港人：樓價低回報高 買樓收租退休易
疫下樓價升幅收窄 去年每平方米1.08萬
疫下樓價升幅收窄 去年每平方米1.08萬
盧楚仁：英鎊歐元也有「5窮月」
盧楚仁：英鎊歐元也有「5窮月」
THE HENLEY均呎2.64萬 啟德新高 1房749萬入場 首批近六成單位可做八成按保
THE HENLEY均呎2.64萬 啟德新高 1房749萬入場 首批近六成單位可做八成按保
晉環6天收5500票 暫膺今年票王
晉環6天收5500票 暫膺今年票王
話你知：3年前向國際建投買地 每呎樓面1.5萬
話你知：3年前向國際建投買地 每呎樓面1.5萬
關之琳破頂價沽星域軒 凌緣庭入市擎天
關之琳破頂價沽星域軒 凌緣庭入市擎天
新寶城實呎首破2萬 2房望雙景775萬易手
新寶城實呎首破2萬 2房望雙景775萬易手
高山長沙灣工廈 強拍底價8億
高山長沙灣工廈 強拍底價8億