保利協鑫：需時處理核數師提問 續延發業績

終止工採建合約 獲退還4.95億人幣

集團同時披露，核數師德勤在今年3月至4月初發現相關工採建合約實則上應列為「主要交易」，因工採建合約規模與當時集團市值代價比率超過25%但低於100%，但公司並無遵守上市規則要求申報、公告及尋求股東批准。集團稱，正在審查發生這種不合規情况原因，並認為這是一次獨立單一事項。儘管工採建合約已被終止，但集團正採取相應措施糾正情况，以確保盡快在合理可行的情况下遵守上市規則規定。保利協鑫又稱，會繼續與專業顧問緊密合作，以解決核數師提出的問題，亦即與工採建合約的商業合理性有關，包括但不限於為工採建合約目的支付5.1億元預付款的有效性。

集團又會成立一個由獨立非執董組成的特別審計事宜委員會，以獨立評估上述未解決的問題，以及委任其他專業顧問等。保利協鑫表示，由於需要更多時間解決核數師函中的問題，將進一步延遲刊發2020年業績。