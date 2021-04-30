經濟

5內銀季績符預期 料次季提速

【明報專訊】多家大型國有內銀昨日公布首季業績，受惠去年貸款規模增長，帶動淨利息收入普遍保持中單位數增長，各行純利普遍上升約2%至3%，大致符合市場預期。其中，中國銀行（3988）首季純利按年上升2.67%，農業銀行（1288）和工商銀行（1398）則分別上升2.61%和1.46%。內銀營業收入繼續穩定上升，加上信貸減值損失在去年第二季急增，分析認為，內銀純利在去年低基數下，次季可錄得較快的按年增長。

交行純利升2.3% 郵儲行多賺5.5%

交通銀行（3328）首季純利上升2.31%，零售銀行業務較多的郵儲銀行（1658）純利上升5.51%。期內各行的營業收入按年增長3%至7%，其中作為主要收入來源的淨利息收入上升3%至8%，不過各行的淨利息收益率按年均有所下跌，息差較高的郵儲行按年下跌0.06厘至2.4厘。

交行首季淨利息收入按年上升4.95%，至385.53億元，期內淨利息收益率則按年下跌0.01厘，報1.54厘。該行在季報表示，淨利息收入增長主要來自資產規模增長。今年首季受貸款市場報價利率（LPR）下降等因素延續性影響，令資產收益率按年有所下降，不過通過改善負債結構、降低負債成本，基本彌補資產收益下跌對息差的影響。

富瑞：淨息差料已見底

首季多家大行信貸損失有小幅增加，建設銀行（0939）和 工行增撥6.44%和5.66%，農行增撥12%，中行則少撥0.58%，對純利增幅影響不大，惟交行首季增撥25.61%至149.38億元。此外，除中行以外，各行截至上季末的不良貸款率按年上升約0.1百分點，但均在1.5%至1.6%水平。以按季比較，除建行和工行按季不變，其餘各大行均下跌。

富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾認為，各家大行純利符合增長1%至5%的預期，淨息差按季下跌，但料已經見底。新生不良貸款形成率去年高峰有明顯下降，不過部分去年因政策未能確認為不良的貸款，或會在上半年撥入。去年上半年基數較低，陳姝瑾認為，內銀次季有能力達至雙位數增速。不過業界面對金融機構盈利過高的輿論壓力，實際增速或需視乎監管部門和銀行自身的意願。

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