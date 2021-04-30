季績勝預期 稱有條件派息回購

股價升4% 倫敦再揚3%

集團表示，今年貸款損失率可能介乎或低於35至40個基點的中期指引範圍。公布業績後，渣打股價做好，全日升4.36%至55.05元，創1個月高位。收市後，其股價在英國時段續升，至昨晚約10時高見521.4便士，折合港元約56.46元，較香港收市再升2.6%。

按地區劃分，渣打主要市場之一的新加坡業務稅前基本業務扭虧，賺2.54億美元；香港業務則按年增長19%，賺4.48億美元；內地業務稅前盈利更大增1.08倍至1.75億美元。以客戶類別劃分，企業及個人客戶業務的稅前基本溢利分別按年增長19%及70%，達9.04億美元及4.6億美元。以產品計，財富管理業務收入按年增長21%至6.41億美元。季內渣打的普通股權一級資本比率達14%，按年增加60個基點；淨息差達1.22厘，按年降低30個基點。

集團財務總監賀方德昨午在電話會議內表示，隨着息率走勢今年較為正常，業務量將持續增長。目前其核心一級資本比率約13%至14%，有條件恢復派息及回購股份。最近花旗出售部分地區業務，他指出，渣打會審慎留意收購機會。最近印度疫情轉差，渣打對當地最新的情况感到關注，會與政府共同合作，共同渡過難關。