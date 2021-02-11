經濟

渣打全球分行削一半至400間 減租寫字樓面1/3 推動自動化

【明報專訊】渣打集團（2888）財務總監賀方德昨日於電話會議中透露，集團將大削全球分行數目一半至只有400間，亦擬削減寫字樓面積約三分之一。他不願評論個別市場削減分行的情况。事實上，渣打近月已削減香港中環及觀塘的辦公室面積，早前亦有外媒報道，渣打已減少新加坡總部所在濱海灣金融中心的辦公室。

明報記者 陳偉燊

賀方德昨日在首季業績發布會上表示：「集團最高峰時有分行1200間，目前有800間，將會削減至400間。同時會削減寫字樓三分之一，着手自動化」。根據該集團向投資者展示資料顯示，是次中期提升生產力的計劃，涉及5億美元費用，大部分費用會在2021年出現。在會內，賀方德未有透露各地區會削減分行的規模及節省成本情况，但他們會密切留意分行數目較多的市場情况。

彭博：大削星濱海灣辦公室面積

周三晚彭博社亦有報道指出，渣打正考慮削減新加坡濱海灣金融中心總部大樓佔用的樓面，削減租用面積由8萬至21萬平方呎不等。

在今次宣布大減分行數目之前，渣打在香港已減少租用中環總部所在。早前萊坊的報告便表示，渣打削減了屬於恒隆地產（0101）的中環渣打大廈8層寫字樓樓面及新鴻基地產（0016）旗下觀塘創紀之城的3層寫字樓樓面。

疫下銀行已習慣員工WFH

萊坊表示，銀行業在疫情期間，繼續檢視對物業的需求，預期銀行在彈性的工作安排下，會有更多削減佔用物業，依賴更多彈性工作空間。

事實上，渣打在去年曾宣布推出混合工作模式，由今年起，包括香港在內的9個主要市場，容許員工申請在辦公室以外的地點遙距工作。同時正伙拍第三方伙伴，以提供額外的「近家」辦公空間。自疫情起，包括銀行業在內的各行各業，均已習慣員工WFH（在家工作）的模式。

在渣打之外，近期續有銀行在香港退租寫字樓樓面個案，包括法巴、野村、瑞銀及星展銀行等，均有退租一至兩層樓面的情况（見表），大多集中在中環區，亦有東區及觀塘區寫字樓受影響。

法巴野村瑞銀等在港均有退租

匯控（0005）方面，則在英國金絲雀碼頭總部40樓的行政人員樓層，打造成新的會議室及協作空間，行政總裁祈耀年早前更透露，他已轉至流動座位辦公。

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