經濟

新經濟公司市值佔27% 港交所：拓更多企業類型

【明報專訊】港交所（0388）昨日公布，自3年前推行上市改革以來，截至今年3月底，共錄得146家新經濟公司來港上市，涉及14.4萬億元市值，佔港股市值27%。其中，採用《上市規則》18A章上市的未盈利生科股共31家，集資821億元；採用19C章作第二上市的中概股共13家，集資2858億元。改革後，新上市新經濟公司於去年貢獻港股成交量的21%。此外，去年有154隻新股上市，新經濟公司達51隻，貢獻全年64%新股集資額。

未有計劃放寬生科股門檻

港交所環球上市服務主管鮑海潔（圖）昨日表示，今年新股業務表現繼續強勁，有望見到更多細分領域的新經濟公司，如企業服務、人工智能（AI）等上市，相信可以拓寬港股市場中企業類型。有中小型生科企業認為港交所18A章上市門檻過高，她回應表示，要放寬生科股門檻，需要廣大投資者具備知識以分辨生科公司的前景、優劣，但專業知識是無法一蹴而就。她表示，未有計劃放寬門檻，但會關注情况。

中概股倘轉港上市 需滿足部分特殊條件

第二上市為本地帶來巨型中概股，但現時也面臨在美退市風險。鮑海潔表示，港交所今年3月發出諮詢，討論中概股雙重上市，相信有助解決此問題。她表示，未來若中概股被要求從美國退市，需提前通知港交所，經程序轉為在港上市。她表示，屆時公司將可沿用原先的上市條件，僅需要額外滿足部分特殊條件，相信不會影響上市地位，之後便可有序在其他市場退市，或作私有化安排。

相關字詞﹕中概股 新經濟 港交所

上 / 下一篇新聞

蘋果認晶片荒礙供應 涉300億收入 上季營收遠勝預期 股價高開後回軟
蘋果認晶片荒礙供應 涉300億收入 上季營收遠勝預期 股價高開後回軟
季度盈利倍增 啟動逾7000億回購計劃
季度盈利倍增 啟動逾7000億回購計劃
亞太區大中華增長亮麗 內地出貨量飈94％
亞太區大中華增長亮麗 內地出貨量飈94％
路透：騰訊涉未申報併購 或罰100億人幣
路透：騰訊涉未申報併購 或罰100億人幣
儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4
儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4
渣打全球分行削一半至400間 減租寫字樓面1/3 推動自動化
渣打全球分行削一半至400間 減租寫字樓面1/3 推動自動化
季績勝預期 稱有條件派息回購
季績勝預期 稱有條件派息回購
5內銀季績符預期 料次季提速
5內銀季績符預期 料次季提速
中銀首季減值準備前溢利減14%
中銀首季減值準備前溢利減14%
保利協鑫：需時處理核數師提問 續延發業績
保利協鑫：需時處理核數師提問 續延發業績
保監批准偉祿收購 先施勁升八成
保監批准偉祿收購 先施勁升八成
兆科眼科首掛跌15% 每手帳蝕1240元
兆科眼科首掛跌15% 每手帳蝕1240元
膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客
膠囊酒店疫下轉攻月租客 翻新上環舊樓 吸高教育程度住客
中石油首季轉賺277億
中石油首季轉賺277億
失業貸款查詢申請 匯豐接獲4000宗
失業貸款查詢申請 匯豐接獲4000宗
美首季GDP增6.4％稍遜預期 近恢復爆疫前水平 道指高開後回軟
美首季GDP增6.4％稍遜預期 近恢復爆疫前水平 道指高開後回軟
fb利潤增近1倍 股價早段創新高
fb利潤增近1倍 股價早段創新高
麥當勞美同店銷售增13.6％ 勝預期
麥當勞美同店銷售增13.6％ 勝預期
張兆聰：油價逼近高位 油股可追落後
張兆聰：油價逼近高位 油股可追落後
張宗永：Archegos出事 因沒分散風險
張宗永：Archegos出事 因沒分散風險
技術取勝：北京汽車3.1元料有沽壓
技術取勝：北京汽車3.1元料有沽壓
盧駿匡：市淡難炒 吼動力夠蟹貨少個股
盧駿匡：市淡難炒 吼動力夠蟹貨少個股
劉思明：港房託投資環境改善 置富追落後
劉思明：港房託投資環境改善 置富追落後
周顯：長期潛在價值 長實勝長和
周顯：長期潛在價值 長實勝長和
譚新強：奧斯卡逐漸香港化
譚新強：奧斯卡逐漸香港化
湯文亮：拜登百日宣言 有利中國
湯文亮：拜登百日宣言 有利中國
移民葡萄牙港人：樓價低回報高 買樓收租退休易
移民葡萄牙港人：樓價低回報高 買樓收租退休易
疫下樓價升幅收窄 去年每平方米1.08萬
疫下樓價升幅收窄 去年每平方米1.08萬
盧楚仁：英鎊歐元也有「5窮月」
盧楚仁：英鎊歐元也有「5窮月」
THE HENLEY均呎2.64萬 啟德新高 1房749萬入場 首批近六成單位可做八成按保
THE HENLEY均呎2.64萬 啟德新高 1房749萬入場 首批近六成單位可做八成按保
晉環6天收5500票 暫膺今年票王
晉環6天收5500票 暫膺今年票王
話你知：3年前向國際建投買地 每呎樓面1.5萬
話你知：3年前向國際建投買地 每呎樓面1.5萬
關之琳破頂價沽星域軒 凌緣庭入市擎天
關之琳破頂價沽星域軒 凌緣庭入市擎天
新寶城實呎首破2萬 2房望雙景775萬易手
新寶城實呎首破2萬 2房望雙景775萬易手
高山長沙灣工廈 強拍底價8億
高山長沙灣工廈 強拍底價8億