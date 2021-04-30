新經濟公司市值佔27% 港交所：拓更多企業類型

未有計劃放寬生科股門檻

港交所環球上市服務主管鮑海潔（圖）昨日表示，今年新股業務表現繼續強勁，有望見到更多細分領域的新經濟公司，如企業服務、人工智能（AI）等上市，相信可以拓寬港股市場中企業類型。有中小型生科企業認為港交所18A章上市門檻過高，她回應表示，要放寬生科股門檻，需要廣大投資者具備知識以分辨生科公司的前景、優劣，但專業知識是無法一蹴而就。她表示，未有計劃放寬門檻，但會關注情况。

中概股倘轉港上市 需滿足部分特殊條件

第二上市為本地帶來巨型中概股，但現時也面臨在美退市風險。鮑海潔表示，港交所今年3月發出諮詢，討論中概股雙重上市，相信有助解決此問題。她表示，未來若中概股被要求從美國退市，需提前通知港交所，經程序轉為在港上市。她表示，屆時公司將可沿用原先的上市條件，僅需要額外滿足部分特殊條件，相信不會影響上市地位，之後便可有序在其他市場退市，或作私有化安排。