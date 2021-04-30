經濟

儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4

【明報專訊】聯儲局昨天香港時間凌晨公布，委員一致決定維持利率在近乎零的水平及每月1200億美元的買債規模。主席鮑威爾指雖然美國經濟復蘇比預期快，但仍然不平衡及距離全面復蘇仍遠。在看見全民就業及通脹達到2%取得實質的進一步發展之前，聯儲局無意減少買債。

在岸人幣兩月高 最新報6.4688

鮑威爾的言論令市場相信聯儲局「退市」時間會推遲，美國10年期債息一度跌穿1.61厘，至昨天亞洲時段才返回1.66厘水平。美匯指數在聯儲局發出聲明後最低曾見90.4，至亞洲時段繼續在90.6的近期低位徘徊。加上美國總統拜登表明不會尋求跟中國爆發衝突，在岸人民幣昨天升至兩個月高位，報6.4688，升101點子（1元等如10000點子）（見圖）。

議息聲明指「在疫苗接種取得進展和強而有力的政策支持下，美國經濟活動和就業指標都增強」，「受疫情負面影響最嚴重的經濟環節仍然脆弱，但也展現出好轉迹象。通脹上升，很大程度上反映了暫時因素的影響」。另外，聲明中「經濟前景仍面臨風險」一句，比較早前使用的「重大風險」溫和。

鮑威爾表示，現時未是時候開始討論減少買債。他說：「經濟活動及招聘只是剛從冬季的放緩中恢復過來，將要經歷一段時間才見到實質的進一步發展。」對於最近通脹數據升溫，他指是因為去年這段時間物價因疫情爆發而大跌，「數個月後這種基數效應就會過去。」

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