儲局無意減買債 美匯指數曾低見90.4

在岸人幣兩月高 最新報6.4688

鮑威爾的言論令市場相信聯儲局「退市」時間會推遲，美國10年期債息一度跌穿1.61厘，至昨天亞洲時段才返回1.66厘水平。美匯指數在聯儲局發出聲明後最低曾見90.4，至亞洲時段繼續在90.6的近期低位徘徊。加上美國總統拜登表明不會尋求跟中國爆發衝突，在岸人民幣昨天升至兩個月高位，報6.4688，升101點子（1元等如10000點子）（見圖）。

議息聲明指「在疫苗接種取得進展和強而有力的政策支持下，美國經濟活動和就業指標都增強」，「受疫情負面影響最嚴重的經濟環節仍然脆弱，但也展現出好轉迹象。通脹上升，很大程度上反映了暫時因素的影響」。另外，聲明中「經濟前景仍面臨風險」一句，比較早前使用的「重大風險」溫和。

鮑威爾表示，現時未是時候開始討論減少買債。他說：「經濟活動及招聘只是剛從冬季的放緩中恢復過來，將要經歷一段時間才見到實質的進一步發展。」對於最近通脹數據升溫，他指是因為去年這段時間物價因疫情爆發而大跌，「數個月後這種基數效應就會過去。」