經濟

蘋果認晶片荒礙供應 涉300億收入 上季營收遠勝預期 股價高開後回軟

【明報專訊】環球晶片短缺，令採購能力強大的蘋果公司（美︰AAPL）也罕有發出預警。蘋果上季業績雖然遠勝市場預期，純利按年大增1.1倍，達236.3億美元，收入按年升53.63％至895.84億元，惟集團警告，晶片缺貨的影響將於本季度顯現，並會令iPad及Mac產品出現供貨不足，對當季收入造成介乎30億至40億美元（約234億至312億港元）的影響。

明報記者 陳麗歡

蘋果財務總監Luca Maestri於業績會表示，集團於截至6月的財季通常會出現收入下跌的現象，今年受到晶片短缺影響，是次的跌幅將更會顯著。Luca Maestri又表示，晶片短缺問題正波及多個行業，但市場對iPad和Mac的需求持續增長，加上集團近月有新產品，故這兩項產品將出現短缺情况。Luca Maestri不願具體說明短缺情况會持續多久，和拒絕預測當季的收入。事實上，蘋果自去年疫情以來，已不再給出季度數據的指引。

新iMaciPad延至下月底開售

蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）也表示，集團面臨的問題大部分集中在傳統晶片領域，即舊款晶片生產線產能不足，生產出的低價晶片也面臨汽車製造商和其他行業的爭奪。

事實上，蘋果最近宣布，配備定制自研的M1處理器至新款iMac和iPad Pro，但需要到5月下旬才開始發售，長時間的延遲令外界懷疑絕非正常，惟晶片短缺暫未見波及至iPhone。

毛利率升至42.5% 創9年高

Luca Maestri強調，上季蘋果未受晶片短缺所影響。而蘋果期內收入大增主要受惠於產品銷售收入按年升61.64%，達726.83億美元，服務收入則按年升26.62％至169.01億美元創新高。毛利率躍升至42.5%，達9年來高位。

按產品類別劃分，四大類別產品均連續兩個季度錄得雙位數增長。受惠於去年10月發布的新5G iPhone帶動下，上季iPhone收入按年大升65.52％，達479.38億美元。Mac收入按年升70.1％，達91.02億美元。iPad收入按年升78.73％至78.07億美元。可穿戴裝備按年升24.7％至78.36億美元。

高盛認看淡「錯誤」 評級轉中性

蘋果昨日開市升逾2%，高見136.47美元，但至近午夜升幅已收窄至0.4%。長期看淡蘋果的高盛昨晚表示，iPhone、Mac及iPad等各項產品的表現均較該行預期的好，該行承認看淡是錯誤的，調升蘋果評級由「沽售」至「中性」，目標價增至130美元。

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