英取締燃煤發電 新電網成商機

楊書健解釋，有別於地產（real estate），實體資產（real asset）的可投資範圍包括基建，後者未來幾年最大的投資機會來自於全球多國因應氣候變化須減低二氧化碳排放量，有關電網會大規模改變，「英國政府已宣布在2024年不會再有煤電廠，愛爾蘭更將於明年實現此目標，最後一間煤電廠在今年底關閉，改用天然氣、以及太陽能、風能等可再生能源發電」。他續說，隨着過去10年科技進步，太陽能發電成本現已大跌八成，既符合經濟效益亦可以減碳，料全球多國將會陸續跟隨英國廣泛採用太陽能取代燃煤發電。

英國私企可投資及經營電網

個別屬上市公司

另外，楊書健分析，由於只有在日照時才可以產生太陽能，英國及其他國家日後廣泛應用太陽能時，其中一個必須解決的技術問題是如何儲能，當中，包括需要興建新電網令傳送電力時更有效率，當中涉及巨額投資。他續說，與中國的電網全屬國家資產不同，英國不少電網由私人企業投資及經營，個別更屬上市公司；而在美國不同州份，電網及電廠可由一家企業同時經營，亦可以由不同公司各自投資。

[名人樓市論壇]