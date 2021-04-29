安泓楊書健：疫後投資房託 聚焦新經濟

過去一年多以來疫情令本港經濟面對不少挑戰，惟由於環球央行大量印鈔支持經濟，令市場流動性非常充足，不少資產管理公司受惠；楊書健前日在專訪中透露，受惠於客戶新資金持續流入，安泓旗下基金現時資產管理規模按年倍升至一億多美元，「我們現時的經營情况尚算不錯，全球股票及房託市場去年3月見底後，4月便有客戶大手向我們認購基金，至今他已賺取可觀回報；去年下半年市况穩定後，不少客戶亦加碼投資我們的基金，所以過去一年我們的AUM增長近倍。」

楊書健分析，是次疫情並非2008年般的金融危機，疫情爆發後銀行體系仍然穩健，不少大機構及小投資者均現金充裕，「他們減少去旅行及外出用膳，節省不少支出，反而儲錢多了，到去年7、8月醒覺到環球央行大量印錢將推高資產價格後，便四出尋找投資機會。」

三大增長行業：物流中心數據中心電訊發射塔

與10年前投資房託以本港商場及寫字樓為首選不同，楊書健指出，目前全球房託市場有較本港吸引的投資機會，而且並非再限局於商場及寫字樓等商業房地產（commercial real estate）舊經濟框架，而是改為在物流中心、數據中心及電訊發射塔等地產金融（real estate finance）新經濟領域尋寶：「去年以來疫情令市場轉變得很快，全球當炒的是數據中心及物流中心等新經濟房託（見圖），及個別美國獨有的電訊發射塔房託，至今回報普遍有三至四成，我們也要跟隨市場改變。」

楊書健指出，上述新經濟房託所持有的物業，使用者均有特定要求，例如物流中心每層面積要夠大，一般樓高三、四層，柱位不多，方便機械人上落；至於數據中心最重要是控制好溫度，也要有後備電源及保安良好。他續說，物流中心對比數據中心屬更成熟的商業模式，料愈來愈多物流中心房託將會上市，例如順豐控股（深：002352）上周五已向聯交所遞交上市申請，分拆旗下部分物流業務，並打包成順豐房託於本港掛牌。

製藥廠夢工場亦有房託商機

是次疫情帶動全球醫療需求上升，楊書健分析，不少藥廠均需要興建新廠房，這些廠房對防震、恒溫及濕度均有特定要求，須使用優質的鋼筋及水泥，投資額較大，若由地產發展商興建有關廠房後，再由藥廠長期租用，屬可行的新興商業模式，「只要市場有新需求，便會有新的地產投資者湧去做，世界轉變了，便要跟着它轉變」。

另外，楊書健透露，新經濟領域亦包括娛樂事業，並且改變相關地產的營運模式，例如美國大型私募基金黑石（Blackstone）早前便向Netflix收購其拍戲廠房，再長期出租予Netflix，帶動該新興商業模式在當地興起，「洛杉磯有很多錄影棚僅幾千至一萬方呎，主要用來拍攝小本電影或製作評論節目，買入這些廠房再出租予製作商的租金回報率可以很高，但每宗投資規模有限，機構投資者興趣不大，比較適合個人投資者或家族財富辦公室」。

全球留學生宿舍汰弱留強 須優中選優

根據彭博上周報道，新加坡主權基金淡馬錫旗下的Mapletree Investments Pte擬在當地以房託集資10億美元，發展全球學生宿舍市場，楊書健分析，該市場增長潛力優厚，同樣亦值得留意。他解釋，目前全世界有最多留學生就讀大學的國家分別是美國、英國、澳洲及加拿大，而在留學生客源中，中國及印度各佔三分之一，其他國家佔餘下三分之一；他分析，即使近年中國與美英澳加關係緊張，中國留學生往當地升學數量可能減少，但料對二三線大學影響較大，頂級大學的學位仍然十分搶手，故此鄰近的大學宿舍需求料繼續強勁。

畢業於美國麻省理工學院，獲頒政治、管理、電腦及機械工程等多個學士，以及政治學碩士學位的楊書健分析，「中國留學生若繼續減少，的確會對全球大學宿舍市場有負面影響，但正正是當市場出現逆境的時候，才會分辨到哪些是最優質的資產。首先是地點，舉例說，即使在美英澳加不少二線城市也有著名大學，但當地學生宿舍相對在倫敦、洛杉磯、溫哥華、墨爾本等全球一線城市，或者美國哈佛大學、英國劍橋大學或牛津大學的同類物業，吸引力便相對較低。第二，物業本身的質素也很重要，若整幢學生宿舍裝修及管理得很好，像酒店一樣，其抗跌力也會較強」。

房託買賣容易 助分散投資其他經濟體

楊書健總結，對他來說，所有高增長的領域，均屬於新經濟的範疇，安泓均會詳細分析及考慮投資，與時並進的精神，加上旗下基金長期回報亦不錯，相信是過去一年獲資金流入令AUM倍升的原因之一；而相對於實體地產，在交易所上市房託的優點是買賣容易，而且很適合用於分散投資到其他經濟體。

明報記者 葉創成

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