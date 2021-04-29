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港銀做大灣區按揭 利息平內地一半

【明報專訊】香港樓價負擔比率位居全球首位，想投資「磚頭」不是易事，近年不少港人北上置業，其中深圳樓價更追近香港，因此現時珠海及中山都是港人心水之選。如果欲在內地置業，若需要承做按揭，不妨在香港銀行申請。香港銀行按息較內地銀行為低，起碼相差1.75厘至2.75厘，可省回不少利息支出。

明報記者 龍彩霞

港人購買大灣區物業愈趨方便，加上居住空間較寬敞，價格相對便宜，料未來更多港人北上發展，大灣區城市融合發展將成大勢所趨。經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，現時港人如欲購買大灣區城市的一手物業（樓花或現樓），可於本港銀行辦理按揭申請，按揭息率以香港最優惠利率按揭計劃（P按）計算，息率比一般內地承做按揭的息率為低。另外，每月還款將以港幣結算，避免匯率差價的風險，實際做到「港息」、「港元」、「港地」三大好處。此外，大灣區按揭亦適用於現契內地物業的按揭融資，切合客戶不同的置業及財務需要。

經絡：去年大灣區按揭宗數增3倍

根據經絡按揭轉介研究部數據顯示，查詢及申請大灣區按揭的客戶升幅明顯，2020年全年申請大灣區按揭宗數按年增長達3倍之多；而今年截至4月15日，大灣區按揭申請宗數比去年同期亦升逾四成，相信待疫情過後，香港與內地關口開通，港人到大灣區置業及申請按揭量將飛躍增長。

此外，從經絡按揭轉介的申請個案所見，在9個大灣區城市中，逾半港人選擇買深圳一手物業，比例達到51%；第二位是中山，佔比為23.1%；第三是珠海，佔比15.4%。申請個案當中，貸款額由50萬至500萬元不等，平均貸款額為271萬元。

工銀亞洲：珠海中山 最熱門申按揭城市

工銀亞洲零售業務與財富管理部總經理梁翠兒表示，隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》等一系列大灣區便利措施逐步落實，粵港澳大灣區宜居宜業的「一小時生活圈」逐漸形成，吸引了大批港人前往區內城市工作及生活，更令近年來於當地置業的貸款需求與日俱增。於過去一年，工銀亞洲「置業通」的客戶查詢、申請及放款數字皆錄得大幅度上升。當中，2020年「置業通」按揭計劃的申請數量較2019年大增超過十倍，而2021年首季的申請量更已達到去年全年的40%。目前，珠海及中山市是其中兩個最熱門的港人置業城市，申請數量分別佔60%和25%，合共佔所有申請的85%，平均貸款金額則約150萬元。

建行亞洲按揭成數可達六成

上述置業按揭計劃覆蓋大灣區，單筆貸款上限為1000萬元，最高貸款成數為六成，貸款年限最長30年，貸款利率低至最優惠利率（P）減2厘，即現時為3.25厘，而且做到港息港元結算，不用承受匯率風險。

內地銀行按揭利率一般高達5厘至6厘，但香港銀行相關的按揭利率可低至P減2厘。假設樓價300萬元，做五成按揭，即150萬元，還款期20年，利息3.25厘，總利息支出為541,905元（未計其他雜費）；若在內地申請按揭，息率為5厘至6厘，全期利息支持達87.58萬至107.9萬元，差不多相差近一倍。

建行亞洲也有推出內地物業在香港承做按揭計劃，而按揭成數亦達六成，深圳、廣州及珠海貸款額可達1500萬元，而其他城市則上限1000萬元。還款期可選擇長至30年。而律師費為4.2萬元，樓花抵押登記為5.4萬元，而估價費用為4000至6000元（樓價1000萬元以下）。另外東亞（0023）按揭計劃只覆蓋深圳、廣州、佛山及珠海4個城市，最高借五成，還款期最長為20年。現時因為疫情不太容易北上，故選用香港銀行按揭貸款服務，申請者毋須離港親赴內地，即可在本港分行職員全程協助下，辦理港元按揭貸款申請及完成物業買賣手續。

2021年首季，中國GDP增長18.3%，增速創紀錄新高。全國房地產開發投資按年增長25.6%；深圳二手樓價按年升13.5%，珠海一手價格按年升11.2%，佛山一手按年升10.2%。隨着粵港澳大灣區建設高速推進，2021年大灣區的樓價升幅仍然看高一線，預計可達5%至8%。

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