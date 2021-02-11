梁朝偉土瓜灣舖1350萬沽 7年帳面蝕150萬

該廈遭申請強拍 去年3月舖位估值839萬

值得留意的是，上述舖位所在的土瓜灣高山道26號、新柳街2A至2B號，去年5月便由新朗發展（實業）向土地審裁處申請強拍，據當時的申請文件，該舖位去年3月估值僅為839萬元，即梁朝偉有機會要勁蝕約661萬元或44%，他去年曾就有關強拍申請提出反對，惟疫情下舖價大跌，他近日亦面對現實蝕讓沽貨離場。

另有財團就持有銅鑼灣霎東街2至4號舊樓，向土地審裁處申請強拍。據該處文件顯示，申請人透過8個公司持有項目，大部分公司的註冊董事為趙明璟（CHIU MING KING），據悉為希慎（0014）或有關人士。

資料顯示，申請人在霎東街2號持有83.33%業權，尚餘一個住宅單位未能收購，而霎東街4號則持有100%業權，整個項目估值2.2829億元。據悉，物業坐落於區內地標商場時代廣場旁，地盤面積約1562方呎，在1964年落成，樓齡57年，現為2座6層高的商住物業，地下為地舖，1至5樓為住宅。

霎東街舊樓 傳希慎申強拍

此外，土地註冊處亦顯示，荃灣新式工廈TML廣場高層C單位，上月底以5500萬元連兩個車位售出，單位面積7739方呎，呎價約7107元，買家為神行速運有限公司，董事包括港航前主席蒙建强及相關人士。原業主2013年以3033萬元購入，持貨近7年，帳面獲利2467萬元或約81%。