經濟

香港地產

新世界鄭家成妻 1.22億入市山頂嘉樂園

【明報專訊】市場再錄名人入市個案。已故新世界（0017）創辦人鄭裕彤次子、新世界中國董事鄭家成繼兩年前1.3億元購入山頂甘道嘉樂園單位後，其妻早前亦入市該屋苑。

鄭家成兩年前

1.3億購同屋苑單位

土地註冊處顯示，嘉樂園B座中層單位，實用面積2448方呎，連一個車位，上月底以逾1.22億元成交，實呎約5萬元，買家為李倩琦（LI SYN KAY ABBIE），與鄭家成妻子同名，料為同一人。

君爵堡別墅1.24億沽

呎價5.4萬破頂

資料顯示，李氏購入物業支付1837.2萬元作稅款，相等於樓價15%，即非首置身份入市。原業主2002年以約2339萬元購入單位，帳面大賺逾9909萬元或約4.2倍。

另西貢區再錄高價洋房成交，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢銀線灣君爵堡雙號別墅，實用面積2285方呎，4房1套及3廳連工人房間隔，附有3850呎花園，享海景，原業主近月叫價1.28億元放售，最終減價420萬元或3.3%，以1.238億元成交，實呎54,179元，除創屋苑呎價及成交價新高紀錄外，並成為西貢區今年成交呎價最高的住宅物業。

據悉，屋苑對上最高成交價紀錄要追溯至2014年，另一雙號屋以7050萬元所創下，該單位實用2203方呎，實呎約32,002元，今次成交價較前紀錄高5330萬元或76%。

原業主2000年以公司名義2165萬元購入物業，帳面獲利約1.02億元或4.7倍。

相關字詞﹕嘉樂園 君爵堡 李倩琦 鄭家成

上 / 下一篇新聞

國泰推自願離職 稱中期經營仍嚴峻 領上限6個月底薪 工會斥減薪後才推行
國泰推自願離職 稱中期經營仍嚴峻 領上限6個月底薪 工會斥減薪後才推行
調查：港51％董事有信心應對疫情 比例遜星馬泰
調查：港51％董事有信心應對疫情 比例遜星馬泰
五一黃金周 澳門酒店入住率料八成
五一黃金周 澳門酒店入住率料八成
康文署聲言提告 毛記股價爆升
康文署聲言提告 毛記股價爆升
穆迪：美團配股後資金強勁 可抵調查風險
穆迪：美團配股後資金強勁 可抵調查風險
彭博：萬科物管料年內港上市 集156億
彭博：萬科物管料年內港上市 集156億
北水帶挈 港交所多賺七成 回應印花稅提高 代理CEO：市場已消化
北水帶挈 港交所多賺七成 回應印花稅提高 代理CEO：市場已消化
第二上市中概股納港股通 主席史美倫：沒時間表
第二上市中概股納港股通 主席史美倫：沒時間表
中石化首季虧轉盈 純利逾185億
中石化首季虧轉盈 純利逾185億
售台《蘋果日報》及物業告吹 壹傳媒：買方條件不符公司利益
售台《蘋果日報》及物業告吹 壹傳媒：買方條件不符公司利益
中人壽新業務價值降13% 集團：疫情令保險需求釋放放緩
中人壽新業務價值降13% 集團：疫情令保險需求釋放放緩
建行首季純利升2.8%至831億
建行首季純利升2.8%至831億
首季ARPU重拾增長 中電信季度純利升一成
首季ARPU重拾增長 中電信季度純利升一成
比亞迪去季純利倍升 研究支出按年增六成
比亞迪去季純利倍升 研究支出按年增六成
轉讓旗下公司股權帶動 中興通訊首季多賺1.8倍
轉讓旗下公司股權帶動 中興通訊首季多賺1.8倍
Alphabet廣告業務激增 上季多賺1.6倍 股價早段升4%
Alphabet廣告業務激增 上季多賺1.6倍 股價早段升4%
雲端遊戲銷售佳 微軟上季利潤增44%
雲端遊戲銷售佳 微軟上季利潤增44%
馬斯克再發功 狗狗幣昨曾升兩成
馬斯克再發功 狗狗幣昨曾升兩成
張兆聰：大型科技股走勢分化 網易或破阻力
張兆聰：大型科技股走勢分化 網易或破阻力
李曉佳：想用股東會谷打針 算盤難打響
李曉佳：想用股東會谷打針 算盤難打響
技術取勝：江西銅短線20元料阻力大
技術取勝：江西銅短線20元料阻力大
理想汽車創始人失言被質疑價值觀
理想汽車創始人失言被質疑價值觀
京官做外賣仔稱「太委屈」 美團：正改善騎手體驗
京官做外賣仔稱「太委屈」 美團：正改善騎手體驗
劉思明：強勢物管股回勇 落後吼保利物業
劉思明：強勢物管股回勇 落後吼保利物業
周顯：地產股股價 永不反映實際價值
周顯：地產股股價 永不反映實際價值
湯文亮：代筆？不！
湯文亮：代筆？不！
旺角千望203呎不足400萬入場 首批折實均呎2.25萬 較同區ONE SOHO貴 5%
旺角千望203呎不足400萬入場 首批折實均呎2.25萬 較同區ONE SOHO貴 5%
中半山豪客2.5億掃高爾夫．御苑16伙
中半山豪客2.5億掃高爾夫．御苑16伙
官方樓指20個月新高 首季升幅7季最勁
官方樓指20個月新高 首季升幅7季最勁
梁朝偉土瓜灣舖1350萬沽 7年帳面蝕150萬
梁朝偉土瓜灣舖1350萬沽 7年帳面蝕150萬
接種疫苗者 信和商場送現金券
接種疫苗者 信和商場送現金券
港銀做大灣區按揭 利息平內地一半
港銀做大灣區按揭 利息平內地一半
灣區須知：中港申按揭 所需文件相似
灣區須知：中港申按揭 所需文件相似
安泓楊書健：疫後投資房託 聚焦新經濟
安泓楊書健：疫後投資房託 聚焦新經濟
英取締燃煤發電 新電網成商機
英取締燃煤發電 新電網成商機