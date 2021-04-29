新世界鄭家成妻 1.22億入市山頂嘉樂園

鄭家成兩年前

1.3億購同屋苑單位

土地註冊處顯示，嘉樂園B座中層單位，實用面積2448方呎，連一個車位，上月底以逾1.22億元成交，實呎約5萬元，買家為李倩琦（LI SYN KAY ABBIE），與鄭家成妻子同名，料為同一人。

君爵堡別墅1.24億沽

呎價5.4萬破頂

資料顯示，李氏購入物業支付1837.2萬元作稅款，相等於樓價15%，即非首置身份入市。原業主2002年以約2339萬元購入單位，帳面大賺逾9909萬元或約4.2倍。

另西貢區再錄高價洋房成交，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢銀線灣君爵堡雙號別墅，實用面積2285方呎，4房1套及3廳連工人房間隔，附有3850呎花園，享海景，原業主近月叫價1.28億元放售，最終減價420萬元或3.3%，以1.238億元成交，實呎54,179元，除創屋苑呎價及成交價新高紀錄外，並成為西貢區今年成交呎價最高的住宅物業。

據悉，屋苑對上最高成交價紀錄要追溯至2014年，另一雙號屋以7050萬元所創下，該單位實用2203方呎，實呎約32,002元，今次成交價較前紀錄高5330萬元或76%。

原業主2000年以公司名義2165萬元購入物業，帳面獲利約1.02億元或4.7倍。