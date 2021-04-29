經濟

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官方樓指20個月新高 首季升幅7季最勁

【明報專訊】今年樓市持續暢旺，據差餉物業估價署最新公布，上月份全港私樓售價指數報388.3點，按月升0.8%，數字除連升3個月之外，更創下自2019年7月以來20個月新高，距離2019年5月份歷史高位396.9點，暫只有約2.2%距離。另外，今年首季該售價指數合計累升約2.21%，升幅為近七季最勁。

大型單位升幅較顯著 按月升3.62%

差估署最新數據顯示，若以單位面積劃分，各類型單位售價指數均上升，豪宅連錄多宗高價成交下，實用面積1722方呎或以上的E類單位大單位，上月份樓價最新報334.9點，按月升3.62%，對比去年12月313.7點亦累升6.76%，無論按月及按季升幅，均為各類物業中升幅最大的一類。

中小型單位升幅相對較細，如實用面積431方呎或以下的A類單位，上月份樓價指數報432.3點，按月升僅0.96%，對比去年12月422.6點，按季則累升2.3%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價已擺脫2019年社會運動及去年新冠疫情以來的劣勢，今年首季展開升浪，上月私宅售價指數主要反映2月下旬及上月上旬實際市况，當時疫情持續受控，疫苗亦陸續接種，樓市顯著復蘇，料可推動4月樓價指數按月升幅擴大至約1.5%，假設本季每月樓價平均錄約1.5%升幅，料本季樓價將可累升4.56%，預示私宅售價指數最快可在本季5月或6月，達到400點水平，再創歷史新高。

業界料本季升至400點破頂

另萊坊執行董事林浩文則認為，如本港第三季通關，相信內地購買力會湧入香港，尤其豪宅市場，在現時市況及數據分析下，預期今年樓價將上升3%至5%，表現會比早前預計為佳。

上月租金指數升0.63% 結束3連跌

樓價指數持續上升，就連租金指數亦見回穩，差估署最新數字顯示，上月全港私宅租金指數報174.8點，按月升0.63%，結束連續3個月跌勢。不過，由於該指數在1、2月均錄得跌幅，故今年首季租金指數累跌1.02%，仍然跑輸樓價走勢。按單位類型劃分，則以實用面積431方呎或以下的A類單位成績最為「標青」，上月份租金指數報191.9點，按月升1.48%，但按季仍跌0.72%。

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