經濟

香港地產

中半山豪客2.5億掃高爾夫．御苑16伙

【明報專訊】樓市暢旺，有富豪大舉掃貨，其中恒地（0012）粉嶺高爾夫．御苑，一名趙姓買家便自上月起先後以個人名義連購該盤約16個單位，成交價料約2.5億元，由於買家以同一個人名義入市，故須付樓價15%雙倍印花稅，即涉約3750萬元。市場預計，是次為自去年本地爆發新冠肺炎後、一手市場最大宗掃貨個案。

去年底起1.26億掃御林皇府3伙

綜合土地註冊處及市場消息指，上述一籃子單位，全部位於項目第8座，並為實用900餘至1000餘方呎大單位，其中9伙買賣資料已在土地註冊處顯示。據土地註冊處顯示，該名趙姓買家，報住位於中半山富匯豪庭單位，亦是由他個人名義持有。

事實上，該名趙姓買家自去年底起，已先後於二手市場共斥約1.26億元連掃上水御林皇府3幢洋房，連同今次所購入單位，共涉約3.7億元，且全部需付15%辣稅，即涉逾5500萬元稅款。

另外，新盤市場氣氛熾熱，恒地（0012）旗下樓花期長約1年的啟德新盤THE HENLEY I，日前上載樓書後，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目最快今日公布首張價單，並於下周末首輪開售，首張價單料涉項目約兩成單位即約96伙，戶型涵蓋1房至3房單位，料今午率先開放示範單位予恒地會會員參觀。

THE HENLEY最快今開價

林續指，項目有機會本周末公布第2張價單，料涉一成或以上單位，有機會包括連天台特色戶及開放式單位；項目亦擬推出高成數按揭，部份單位按揭成數或高於85%。至於樓盤會所面積達3.2萬方呎，並另有3萬方呎園林綠化環境，當中分6個主題區，並設長達35米室外泳池。

BORRETT推1伙招標

至於年初迄今累售5伙、套現約15億元的長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD，上載新銷售安排，最新推出19樓1號室，單位實用2945方呎，周日（5月2日）起招標。據招標文件顯示，是次推出的19樓1號室，每月管理費30,780元、即每方呎約10.5元。

相關字詞﹕御林皇府 高爾夫．御苑

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