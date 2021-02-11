旺角千望203呎不足400萬入場 首批折實均呎2.25萬 較同區ONE SOHO貴 5%

明報記者 林可為

昨日起收票、樓花期長約兩年的千望，為遠洋在港首個獨資發展市區項目，昨公布首張價單涉30伙，單位實用172至318方呎，涵蓋開放式到1房連書房間隔，最高直減折扣15% ，整批折實均呎22,544元，比同區最主要對手ONE SOHO首推折實均呎21,538元高約5% 。

首批30伙建期計 全數低於800萬

不過，千望以單位「細細粒」作招徠，入場單位為5樓實用203方呎E室，開放式間隔，折實價397.8萬元、折實實呎19,596元。至於ONE SOHO首推開放式戶，由於面積較大為265方呎，折實價550.79萬元起（折實實呎20,785元）。至於對上一次市區新盤折實入場費低於400萬元，為另一內房佳兆業（1638）發展的深水埗弦雅，去年12月首推的開放式戶，折實入場費385萬元。

千望的建築期付款，最高直減折扣12%，與即供最高直減折扣相差3個百分點；如採建築期付款，千望首推30伙，折實價411.8萬到738.3萬元，即全部可承做九成按揭。千望單位總數83伙，單位實用151至319方呎，惟不設煤氣供應，另個別單位的臉盆及水龍頭，設於浴室外。

ONE SOHO暫收1100票 超額5.5倍

周六首輪發售168伙的ONE SOHO，市場消息指，過去4日累收逾1100票，超購5.5倍。九龍新盤承接力不俗，萬科香港快將收樓的長沙灣The Campton，最新售出27樓B室，實用657方呎3房戶，成交價1306萬元、實呎19,878元。

同於周六首輪開售250伙的黄竹坑港島南岸1期晉環（另10伙招標），發展商路勁（1098）銷售及市場推廣總監封海倫指，過去5日收逾4600票，以價單開售240伙計，超額18倍，今日下午6時截止認購。新地（0016）周六同日次輪賣74伙的屯門御海灣II（另8伙招標），市場消息過去4日收逾1200票（大部分為「復活票」，即為首輪向隅客），超額15倍。會德豐啟德GRANDE MONACO，周日（5月2日）新一輪則賣11伙。