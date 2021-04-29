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2021年4月29日星期四
技術取勝
投資策略
國泰推自願離職 稱中期經營仍嚴峻 領上限6個月底薪 工會斥減薪後才推行
調查：港51％董事有信心應對疫情 比例遜星馬泰
五一黃金周 澳門酒店入住率料八成
康文署聲言提告 毛記股價爆升
穆迪：美團配股後資金強勁 可抵調查風險
彭博：萬科物管料年內港上市 集156億
北水帶挈 港交所多賺七成 回應印花稅提高 代理CEO：市場已消化
第二上市中概股納港股通 主席史美倫：沒時間表
中石化首季虧轉盈 純利逾185億
售台《蘋果日報》及物業告吹 壹傳媒：買方條件不符公司利益
中人壽新業務價值降13% 集團：疫情令保險需求釋放放緩
建行首季純利升2.8%至831億
首季ARPU重拾增長 中電信季度純利升一成
比亞迪去季純利倍升 研究支出按年增六成
轉讓旗下公司股權帶動 中興通訊首季多賺1.8倍
Alphabet廣告業務激增 上季多賺1.6倍 股價早段升4%
雲端遊戲銷售佳 微軟上季利潤增44%
馬斯克再發功 狗狗幣昨曾升兩成
張兆聰：大型科技股走勢分化 網易或破阻力
李曉佳：想用股東會谷打針 算盤難打響
技術取勝：江西銅短線20元料阻力大
理想汽車創始人失言被質疑價值觀
京官做外賣仔稱「太委屈」 美團：正改善騎手體驗
劉思明：強勢物管股回勇 落後吼保利物業
周顯：地產股股價 永不反映實際價值
湯文亮：代筆？不！
旺角千望203呎不足400萬入場 首批折實均呎2.25萬 較同區ONE SOHO貴 5%
中半山豪客2.5億掃高爾夫．御苑16伙
官方樓指20個月新高 首季升幅7季最勁
新世界鄭家成妻 1.22億入市山頂嘉樂園
梁朝偉土瓜灣舖1350萬沽 7年帳面蝕150萬
接種疫苗者 信和商場送現金券
港銀做大灣區按揭 利息平內地一半
灣區須知：中港申按揭 所需文件相似
安泓楊書健：疫後投資房託 聚焦新經濟
英取締燃煤發電 新電網成商機
技術取勝：江西銅短線20元料阻力大
【明報專訊】錦欣生殖不宜失守19.6元（圖）
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