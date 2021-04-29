經濟
國際金融

馬斯克再發功 狗狗幣昨曾升兩成

【明報專訊】上季因炒賣比特幣而賺進1億美元的特斯拉（Tesla），繼續押注比特幣。根據最新申報文件，特斯拉在截至3月底，坐擁價值24.8億美元的比特幣。該公司上季購入價值15億美元的比特幣，並賣出部分套現。與此同時，它又接受顧客以比特幣買車。在3月底，比特幣的價格接近5.9萬美元，昨晚價格為5.4萬美元。特斯拉股價早段跌1%。

美國證交會（SEC）昨表示，將對VanEck的比特幣ETF申請，延至6月才決定。不過美國餐飲巨頭Landry's宣布，將接受比特幣付款，算是對比特幣的利好消息。一直唱好比特幣和狗狗幣（Dogecoin）的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），昨在Twitter發帖，自稱為「狗狗幣教父」，並預告將於5月8日參加美國綜藝節目《周末夜現場》（Saturday Night Live），刺激狗狗幣昨最多升兩成，一度高見34美仙。

疫情繼續困擾飛機的需求，波音公布上季收入按年跌10%至152億美元，虧損為5.61億美元，也是其連續6季的虧損。但波音表示，隨着更多人接種疫苗並再次出行，預計2021年將是其業務的轉捩點。波音股價早段跌3%。

星巴克中國同店銷售飈逾九成

受惠經濟活動重啟，星巴克（Starbucks）上季的美國同店銷售增長9%，恢復至疫情爆發前水平。它的第二大市場中國，同店銷售更增長91%。星巴克上季收入按年增長11%至67億美元，利潤達6.6億美元，為去年同期的兩倍以上。星巴克上調2021財年的收入及利潤預測，不過市場憂慮其部分海外市場的復蘇進度，早段股價跌3%。至於必勝客、肯德基的營運商Yum Brands，上季銷售勝預期，股價早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

國泰推自願離職 稱中期經營仍嚴峻 領上限6個月底薪 工會斥減薪後才推行
國泰推自願離職 稱中期經營仍嚴峻 領上限6個月底薪 工會斥減薪後才推行
調查：港51％董事有信心應對疫情 比例遜星馬泰
調查：港51％董事有信心應對疫情 比例遜星馬泰
五一黃金周 澳門酒店入住率料八成
五一黃金周 澳門酒店入住率料八成
康文署聲言提告 毛記股價爆升
康文署聲言提告 毛記股價爆升
穆迪：美團配股後資金強勁 可抵調查風險
穆迪：美團配股後資金強勁 可抵調查風險
彭博：萬科物管料年內港上市 集156億
彭博：萬科物管料年內港上市 集156億
北水帶挈 港交所多賺七成 回應印花稅提高 代理CEO：市場已消化
北水帶挈 港交所多賺七成 回應印花稅提高 代理CEO：市場已消化
第二上市中概股納港股通 主席史美倫：沒時間表
第二上市中概股納港股通 主席史美倫：沒時間表
中石化首季虧轉盈 純利逾185億
中石化首季虧轉盈 純利逾185億
售台《蘋果日報》及物業告吹 壹傳媒：買方條件不符公司利益
售台《蘋果日報》及物業告吹 壹傳媒：買方條件不符公司利益
中人壽新業務價值降13% 集團：疫情令保險需求釋放放緩
中人壽新業務價值降13% 集團：疫情令保險需求釋放放緩
建行首季純利升2.8%至831億
建行首季純利升2.8%至831億
首季ARPU重拾增長 中電信季度純利升一成
首季ARPU重拾增長 中電信季度純利升一成
比亞迪去季純利倍升 研究支出按年增六成
比亞迪去季純利倍升 研究支出按年增六成
轉讓旗下公司股權帶動 中興通訊首季多賺1.8倍
轉讓旗下公司股權帶動 中興通訊首季多賺1.8倍
Alphabet廣告業務激增 上季多賺1.6倍 股價早段升4%
Alphabet廣告業務激增 上季多賺1.6倍 股價早段升4%
雲端遊戲銷售佳 微軟上季利潤增44%
雲端遊戲銷售佳 微軟上季利潤增44%
張兆聰：大型科技股走勢分化 網易或破阻力
張兆聰：大型科技股走勢分化 網易或破阻力
李曉佳：想用股東會谷打針 算盤難打響
李曉佳：想用股東會谷打針 算盤難打響
技術取勝：江西銅短線20元料阻力大
技術取勝：江西銅短線20元料阻力大
理想汽車創始人失言被質疑價值觀
理想汽車創始人失言被質疑價值觀
京官做外賣仔稱「太委屈」 美團：正改善騎手體驗
京官做外賣仔稱「太委屈」 美團：正改善騎手體驗
劉思明：強勢物管股回勇 落後吼保利物業
劉思明：強勢物管股回勇 落後吼保利物業
周顯：地產股股價 永不反映實際價值
周顯：地產股股價 永不反映實際價值
湯文亮：代筆？不！
湯文亮：代筆？不！
旺角千望203呎不足400萬入場 首批折實均呎2.25萬 較同區ONE SOHO貴 5%
旺角千望203呎不足400萬入場 首批折實均呎2.25萬 較同區ONE SOHO貴 5%
中半山豪客2.5億掃高爾夫．御苑16伙
中半山豪客2.5億掃高爾夫．御苑16伙
官方樓指20個月新高 首季升幅7季最勁
官方樓指20個月新高 首季升幅7季最勁
新世界鄭家成妻 1.22億入市山頂嘉樂園
新世界鄭家成妻 1.22億入市山頂嘉樂園
梁朝偉土瓜灣舖1350萬沽 7年帳面蝕150萬
梁朝偉土瓜灣舖1350萬沽 7年帳面蝕150萬
接種疫苗者 信和商場送現金券
接種疫苗者 信和商場送現金券
港銀做大灣區按揭 利息平內地一半
港銀做大灣區按揭 利息平內地一半
灣區須知：中港申按揭 所需文件相似
灣區須知：中港申按揭 所需文件相似
安泓楊書健：疫後投資房託 聚焦新經濟
安泓楊書健：疫後投資房託 聚焦新經濟
英取締燃煤發電 新電網成商機
英取締燃煤發電 新電網成商機