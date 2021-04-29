馬斯克再發功 狗狗幣昨曾升兩成

美國證交會（SEC）昨表示，將對VanEck的比特幣ETF申請，延至6月才決定。不過美國餐飲巨頭Landry's宣布，將接受比特幣付款，算是對比特幣的利好消息。一直唱好比特幣和狗狗幣（Dogecoin）的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），昨在Twitter發帖，自稱為「狗狗幣教父」，並預告將於5月8日參加美國綜藝節目《周末夜現場》（Saturday Night Live），刺激狗狗幣昨最多升兩成，一度高見34美仙。

疫情繼續困擾飛機的需求，波音公布上季收入按年跌10%至152億美元，虧損為5.61億美元，也是其連續6季的虧損。但波音表示，隨着更多人接種疫苗並再次出行，預計2021年將是其業務的轉捩點。波音股價早段跌3%。

星巴克中國同店銷售飈逾九成

受惠經濟活動重啟，星巴克（Starbucks）上季的美國同店銷售增長9%，恢復至疫情爆發前水平。它的第二大市場中國，同店銷售更增長91%。星巴克上季收入按年增長11%至67億美元，利潤達6.6億美元，為去年同期的兩倍以上。星巴克上調2021財年的收入及利潤預測，不過市場憂慮其部分海外市場的復蘇進度，早段股價跌3%。至於必勝客、肯德基的營運商Yum Brands，上季銷售勝預期，股價早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]