雲端遊戲銷售佳 微軟上季利潤增44%

憂增長不能延續 股價早段跌3%

雲端服務的旺盛需求，助微軟扭轉增長逐漸放緩的趨勢。第三財季與Azure雲服務的銷售額，按年增長50%，與第二財季的增速相若。不過市場憂慮其強勁的增長勢頭能否持續，股價早段跌3%。

微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）強調，疫情爆發一年來，數碼化的趨勢非但沒有放緩，反而正在加快。微軟智能雲業務（包含Azure、Windows Server、開源程式碼平台GitHub等）實現151.2億美元收入，按年增長23%。

疫情期間，微軟的企業辦公協作工具Teams大受歡迎，活躍用戶數由2019年11月疫情前的2000萬，急增至目前逾1.45億。同時，廣告業務也急速增長。微軟的搜索廣告業務增長17%，廣告支出也推動職業社交平台領英（Linkedin）的收入增長25%。

銷售料受供應鏈問題影響

遊戲業務亦持續火爆。受最近發布的兩款Xbox新遊戲機Series X和Series S提振，Xbox內容和服務收入在上季增長34%，Xbox硬件收入按年增長兩倍以上。不過微軟財務總監Amy Hood稱，供應鏈問題影響到Xbox的銷售，並稱這些問題可能影響第四財季Surface筆記簿電腦的銷售。但微軟仍預計，第四財季整體收入介乎436億至445億美元，高於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]