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Alphabet廣告業務激增 上季多賺1.6倍 股價早段升4%

【明報專訊】疫情期間消費者紛紛轉到互聯網，刺激數碼廣告激增，推動搜尋引擎龍頭Google的母企Alphabet，上季整體利潤按年增長1.6倍至接近180億美元，連續兩季利潤創新高。Alphabet首季收入按年增長34%至553.1億美元，當中318.8億收入來自網上搜尋業務、Gmail及地圖等，增幅按年達30%，反映企業品牌增加廣告開支，以接觸更多網上消費者。與此同時，YouTube成了Alphabet在疫情期間的增長動力，上季收入按年增長五成，有望在年底前追平Netflix的收入。除核心廣告業務以外，上季的雲端服務銷售額也按年增長近五成。Alphabet將再回購500億美元股票，昨早段股價升逾4%。

再斥500億美元回購股份

市場等待聯儲局於香港時間周四凌晨公布議息聲明，以及美國總統拜登於香港時間周四早上向國會交代總值達1.8萬億美元（約14萬億港元）的「美國家庭計劃」，內容包括向富人加稅，從而為教育和家庭援助等提供資金。在相關政策公布前，美國10年期國債孳息率曾升穿1.65厘。美股3大指數午夜前下滑，道指跌逾百點，不過標普500指數早段曾創新高。

美10年國債息升穿1.65厘

Alphabet上季廣告收入為446.8億美元，按年增長32.3%，至少是4年來最快的增速。由於更多人尋求網上娛樂，YouTube上季收入按年增長五成至60億美元，較第四季的46％按年升幅有所加快。YouTube最新的季度收入增速，是串流媒體龍頭Netflix的兩倍。CNBC指出，YouTube吸引到愈來愈多傳統的電視廣告客戶，若它的收入繼續以最近幾季的速度增長，那麼到今年底，其收入將追平Netflix。後者雖在去年底剛把月費上調，但其首季收入按年僅增24％，並預計次季的收入增長將放緩至19％。

YouTube收入今年底或追平Netflix

若YouTube保持目前的增長軌迹，其今年收入將介乎290億至300億美元之間。分析師平均預期，Netflix在2021年的收入將達297億美元。不過YouTube與Netflix的商業模式各異。YouTube主要依靠廣告，而Netflix幾乎全部收入來自訂閱費。

業界人士指出，YouTube用戶每天的收看時數達10億小時，是Netflix觀眾每天收看時數的兩倍半。以往YouTube幾乎不存在直效廣告（Direct Response Advertising），現在其規模迅速擴張。分析師說，廣告商更願意把目光投向電視以外的領域，由強大的人工智能（AI）公司擁有的YouTube，成廣告商的寵兒，因為不同觀眾收看同一套影片，會獲不同的廣告推送，對廣告客戶而言是有價值的投資。

此外，YouTube為挑戰TikTok而推出的短片功能Shorts，每天累計瀏覽量超過65億人次，較1月初的35億人次顯著增加。不過為吸引流量，Alphabet繼續投入巨資，以確保Google仍是iPhone等設備的默認搜索引擎，其首季的流量獲取成本（TAC）按年增30%至97.1億美元。

除核心廣告業務，上季雲端服務銷售額也按年增長46%至40.5億美元，虧損為9.74億美元，較去年同期的17.3億美元虧損大幅收窄。此外，Alphabet首季錄得價值47.5億美元的投資未實現收益，估計與機器流程自動化公司UiPath、支付平台Stripe和醫療保險初創Oscar Health的投資有關。

（綜合報道）

[國際金融]

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