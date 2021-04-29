經濟

轉讓旗下公司股權帶動 中興通訊首季多賺1.8倍

【明報專訊】中興通訊（0763）公布，今年首季純利按年增長1.8倍至21.82億元（人民幣‧下同），撇除非經常損益後盈利升3.92倍至7.88億元，期內營業總收入升22.1%至262.42億元，每股盈利47分。

撇除非經常損益後盈利7.88億

集團今年首季投資收益按年大增43.5倍至7.35億元，主要由於轉讓北京中興高達通信技術股權所致。中興通訊昨績前收報20.4港元，升1.75%。

另外，華為公布，受去年11月出售低價智能手機品牌「榮耀」後銷售下滑的所影響，今年首季銷售收入為1501億元，按年跌16.9%。期內淨利潤仍升26.7%至168.5億元，淨利潤率仍升3.8個百分點至11.1%，受惠於營運及管理效能質素改善，集團錄得6億美元的專利收入。

華為首季淨利潤升27%至168.5億

華為輪值董事長徐直軍指出，今年對華為仍是充滿挑戰的一年，但也是未來發展戰略逐步清晰的開始。集團現時正協助全球的電訊營運商推出其5G網絡，以滿足消費者及行業需求，將加大軟件領域的投資，以提高軟件及服務的收入佔比。

華為2019年被美國前總統特朗普列入出口黑名單，並禁止其取得美國關鍵技術，影響集團設計自家晶片及外部供應商採購零件的能力。受事件影響，華為利潤豐厚的手機大為受壓，去年11月更要出售「榮耀」。徐直軍本月曾稱，華為正大舉投資自動駕駛技術和雲計算等，依賴晶片技術較低的業務。

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