經濟

中人壽新業務價值降13% 集團：疫情令保險需求釋放放緩

【明報專訊】多家內險公司昨晚公布首季業績，中國人壽（2628）首季純利為285.89億元（人民幣‧下同），按年升67.3%，升幅為上周公布盈喜時預估按年增55%至75%的中段水平。不過反映壽險未來盈利能力的新業務價值，按年下降13.2%，而且利潤較高的期交保單，首季保費按年跌10.23%至682.76億元。中壽在報告表示，受新冠疫情影響，保險消費需求釋放放緩，該行新單業務發展承壓。

明報記者 歐陽偉昉

中壽昨日績前收報15.68元，微升0.13%。集團稱，新業務價值是在去年高基數基礎之上而下跌。中壽去季保費收入按年上升5.2%至3238.95億元，不過部分是由續期保費推動，該部分按年上升11.7%至2214.43億元，另外利潤率較低的短期保險，保費亦按年上升2.3%至335.84億元。不過，長期期交保險首年保費下跌，其中10年期及以上首年期交保費，按年下跌22.52%至195.56億元。

投資收益帶動盈利大增67%

此外，與內險銷售表現關係較大的個險銷售人力，截至今年首季末為128.2萬人，較去年年底減少9.8萬人。中壽首季盈利增長，主要由投資收益帶動，首季總投資收益率為6.44%，較去年同期上升1.31個百分點，總投資收益按年上升43.3%至651.12億元。

人保財險純利按年升逾四成

中國人保（1339）昨日收市後亦公布首季業績，同樣受惠於投資收益增加，純利按年上升42.1%至100.34億元。人保旗下的中國財險（2328），首季淨利潤按年上升40.7%至89.42億元。期內保險業務收入為1358.36億元，按年上升6.4%。作為產險指標，期內綜合成本率為95.7%，按年下降1.4個百分點，其中費用率為25.4%，按年下降5.4個百分點，賠付率為70.3%，按年上升4個百分點。

太保首季純利升1.9%至85億

此外，中國太保（2601）公布，首季純利為85.47億元，按年上升1.9%。壽險業務保費收入按年上升3.9%，至954.38億元。個險代理人渠道的新做業務保費，按年上升35.9%至163.36億元，其中期繳保單保費按年上升49.5%，至144.48億元。續期保費則按年下跌3.1%，至706.62億元。

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