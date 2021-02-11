中石化首季虧轉盈 純利逾185億

【明報專訊】受惠油價上升及內地經濟恢復增長，中石化（0386）首季轉虧為盈，純利錄得185.43億元（人民幣．下同），比疫情前的2019年首季更好。期內四大業務當中，勘探及開發業務按年多賺54%，其餘煉油、化工與銷售業務均扭虧為盈，表現亦較2019年首季更佳。