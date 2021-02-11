中石化首季虧轉盈 純利逾185億

【明報專訊】受惠油價上升及內地經濟恢復增長，中石化（0386）首季轉虧為盈，純利錄得185.43億元（人民幣．下同），比疫情前的2019年首季更好。期內四大業務當中，勘探及開發業務按年多賺54%，其餘煉油、化工與銷售業務均扭虧為盈，表現亦較2019年首季更佳。
煉油化工銷售業務扭虧為盈
中石化昨日績前收報3.89港元，全日跌0.77％。中石化表示，第一季全球疫情防控效果逐步顯現，中國經濟運行保持恢復性增長，國際油價上升，境內成品油需求穩步恢復，天然氣和化工產品需求保持較快增長。
勘探及開發業務按年多賺54%
勘探及開發板塊稅前利潤達30.72億元，按年升54%。當中，首季油氣當量產量1.17億桶，按年增長4.2%。其中原油產量下跌3.2%，天然氣產量2916億立方英尺，按年增長16.8%；煉油板塊稅前利潤達198.85億元。集團表示，首季產量按年增1.87倍，其市佔率不斷提升。
當中，首季完成原油加工量達6252萬噸，按年增長16.3%，成品油產量達3570萬噸，按年升8.2％。
營銷和分銷板塊稅前利潤達85.5億元，成品油總經銷量按年升6.8％達5193萬噸，當中境內成品油總經銷量達4003萬噸，按年升23.2％。化工板塊稅前利潤達89.33億元，化工產品經營總量1984萬噸，按年增加10.53%。