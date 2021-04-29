第二上市中概股納港股通 主席史美倫：沒時間表

A股期貨做很多工夫 待監管機構批

在其他新產品發展方面，集團代理行政總裁戴志堅昨日在業績媒體發布會上稱，債券通南向通現時無消息可予補充，正待內地有更多公布。在推動A股期貨發展方面，他不諱言，港交所已經做了很多工夫，更認為現時是適當時候去推出有關產品，但最終還是取決於監管機構批准而定。

港、星兩地正醞釀發展SPAC（特殊目的收購公司）市場，戴志堅表示，目前未有太多東西可透露，但他指即使香港在新股市場目前表現強勁，94%新股交易更源自新經濟股，長遠有需要探討從不同方向去引進中港及海外公司過來，並要提供多途徑的上市選擇。

在開發綠色產品方面，他強調，港交所已經在監管層面下工夫，包括在提升企業管治、ESG（環境、社會責任及管治）、多元化等方面進行諮詢，冀香港可以有更多綠色公司，供應予需求增多的國際基金。另他們會等待時機發展綠色產品，甚至留意到未來市場對碳排放的需求一直增加，港交所會與投資者及經紀一同研究，尋求適合時間推出產品。