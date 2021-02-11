北水帶挈 港交所多賺七成 回應印花稅提高 代理CEO：市場已消化

明報記者 陳偉燊

首季除商品部門收入及盈利俱跌之外，其餘部門均見上升，當中以交易費收入佔主導的現貨部門的收入及EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）增長最大，增幅分別達56.63%及62.9%。至於佔港交所收入最大比重，並以現貨及期貨結算費作為主要收入來源的交易後業務，收入及EBITDA亦分別按年增長28.31%及30.88%，達到22.48億元及20.09億元。滬深港通收入及其他收益達7.37億元季度新高，按年上升82%。

花旗：績後無空間調整盈利預測

港交所昨早績前股價靠穩，但績後倒跌，全日收報488.8元，逆市跌0.25%。花旗發表報告指出，港交所首季盈利按年增長69%及按季增長31%，表現符合預期，亦與市場共識水平一致，料業界在績後無甚空間調整對港交所每股盈利預測。

港府提高股票印花稅，由原先買賣雙方繳付0.1%，提高至0.13%，昨日更獲立法會通過。有關建議引起業界擔心影響港股成交，並影響港交所業績。財經事務及庫務局長許正宇昨表示，由於政府面對的財政壓力日益加劇，因此議員所提議的日落條款、只單邊加稅甚至延遲生效日期，都不會採納。

戴志堅：會不斷投資資訊科技 着手擴容

戴志堅昨日表示，市場已消化加稅消息，但他明白持份者的擔心，目前他們難以預計實質上對市場的影響。他又稱，留意到由4月份起，交投較之前放緩，由於港股目前的交投較多由新經濟股帶動，近期該等股份波動，價格表現受壓，亦影響整體交投，但他強調近期日均成交額仍然比去年同期高兩成。對於較早前有傳港交所裁員，戴志堅表示，他們會不斷檢討同事的表現及人事上的需要，要尋求適合的人選在適當崗位上。未來會不斷投資資訊科技，並且着手擴容，同時會盡量嘗試多用機械人及人工智能技術。因應港交所已入股廣州期貨交易所，戴志堅盼望雙方在產品方面有更多合作及配合，亦會探索開發潔淨能源及綠色金融產品。