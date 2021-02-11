經濟

北水帶挈 港交所多賺七成 回應印花稅提高 代理CEO：市場已消化

【明報專訊】受惠新股市場熾熱、二級市場成交量屢破紀錄，加上「北水」大幅流入港股，港交所（0388）首季收入及純利均創季度新高，分別按年增長48.57%及69.76%，達到59.56億元及38.4億元。隨着政府就提高股票印花稅於昨日通過立法程序，集團代理行政總裁戴志堅表示，相信市場已消化加稅消息，該所會盡量配合政府，同時與市場及持份者多些溝通。

明報記者 陳偉燊

首季除商品部門收入及盈利俱跌之外，其餘部門均見上升，當中以交易費收入佔主導的現貨部門的收入及EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）增長最大，增幅分別達56.63%及62.9%。至於佔港交所收入最大比重，並以現貨及期貨結算費作為主要收入來源的交易後業務，收入及EBITDA亦分別按年增長28.31%及30.88%，達到22.48億元及20.09億元。滬深港通收入及其他收益達7.37億元季度新高，按年上升82%。

花旗：績後無空間調整盈利預測

港交所昨早績前股價靠穩，但績後倒跌，全日收報488.8元，逆市跌0.25%。花旗發表報告指出，港交所首季盈利按年增長69%及按季增長31%，表現符合預期，亦與市場共識水平一致，料業界在績後無甚空間調整對港交所每股盈利預測。

港府提高股票印花稅，由原先買賣雙方繳付0.1%，提高至0.13%，昨日更獲立法會通過。有關建議引起業界擔心影響港股成交，並影響港交所業績。財經事務及庫務局長許正宇昨表示，由於政府面對的財政壓力日益加劇，因此議員所提議的日落條款、只單邊加稅甚至延遲生效日期，都不會採納。

戴志堅：會不斷投資資訊科技 着手擴容

戴志堅昨日表示，市場已消化加稅消息，但他明白持份者的擔心，目前他們難以預計實質上對市場的影響。他又稱，留意到由4月份起，交投較之前放緩，由於港股目前的交投較多由新經濟股帶動，近期該等股份波動，價格表現受壓，亦影響整體交投，但他強調近期日均成交額仍然比去年同期高兩成。對於較早前有傳港交所裁員，戴志堅表示，他們會不斷檢討同事的表現及人事上的需要，要尋求適合的人選在適當崗位上。未來會不斷投資資訊科技，並且着手擴容，同時會盡量嘗試多用機械人及人工智能技術。因應港交所已入股廣州期貨交易所，戴志堅盼望雙方在產品方面有更多合作及配合，亦會探索開發潔淨能源及綠色金融產品。

上 / 下一篇新聞

國泰推自願離職 稱中期經營仍嚴峻 領上限6個月底薪 工會斥減薪後才推行
國泰推自願離職 稱中期經營仍嚴峻 領上限6個月底薪 工會斥減薪後才推行
調查：港51％董事有信心應對疫情 比例遜星馬泰
調查：港51％董事有信心應對疫情 比例遜星馬泰
五一黃金周 澳門酒店入住率料八成
五一黃金周 澳門酒店入住率料八成
康文署聲言提告 毛記股價爆升
康文署聲言提告 毛記股價爆升
穆迪：美團配股後資金強勁 可抵調查風險
穆迪：美團配股後資金強勁 可抵調查風險
彭博：萬科物管料年內港上市 集156億
彭博：萬科物管料年內港上市 集156億
第二上市中概股納港股通 主席史美倫：沒時間表
第二上市中概股納港股通 主席史美倫：沒時間表
中石化首季虧轉盈 純利逾185億
中石化首季虧轉盈 純利逾185億
售台《蘋果日報》及物業告吹 壹傳媒：買方條件不符公司利益
售台《蘋果日報》及物業告吹 壹傳媒：買方條件不符公司利益
中人壽新業務價值降13% 集團：疫情令保險需求釋放放緩
中人壽新業務價值降13% 集團：疫情令保險需求釋放放緩
建行首季純利升2.8%至831億
建行首季純利升2.8%至831億
首季ARPU重拾增長 中電信季度純利升一成
首季ARPU重拾增長 中電信季度純利升一成
比亞迪去季純利倍升 研究支出按年增六成
比亞迪去季純利倍升 研究支出按年增六成
轉讓旗下公司股權帶動 中興通訊首季多賺1.8倍
轉讓旗下公司股權帶動 中興通訊首季多賺1.8倍
Alphabet廣告業務激增 上季多賺1.6倍 股價早段升4%
Alphabet廣告業務激增 上季多賺1.6倍 股價早段升4%
雲端遊戲銷售佳 微軟上季利潤增44%
雲端遊戲銷售佳 微軟上季利潤增44%
馬斯克再發功 狗狗幣昨曾升兩成
馬斯克再發功 狗狗幣昨曾升兩成
張兆聰：大型科技股走勢分化 網易或破阻力
張兆聰：大型科技股走勢分化 網易或破阻力
李曉佳：想用股東會谷打針 算盤難打響
李曉佳：想用股東會谷打針 算盤難打響
技術取勝：江西銅短線20元料阻力大
技術取勝：江西銅短線20元料阻力大
理想汽車創始人失言被質疑價值觀
理想汽車創始人失言被質疑價值觀
京官做外賣仔稱「太委屈」 美團：正改善騎手體驗
京官做外賣仔稱「太委屈」 美團：正改善騎手體驗
劉思明：強勢物管股回勇 落後吼保利物業
劉思明：強勢物管股回勇 落後吼保利物業
周顯：地產股股價 永不反映實際價值
周顯：地產股股價 永不反映實際價值
湯文亮：代筆？不！
湯文亮：代筆？不！
旺角千望203呎不足400萬入場 首批折實均呎2.25萬 較同區ONE SOHO貴 5%
旺角千望203呎不足400萬入場 首批折實均呎2.25萬 較同區ONE SOHO貴 5%
中半山豪客2.5億掃高爾夫．御苑16伙
中半山豪客2.5億掃高爾夫．御苑16伙
官方樓指20個月新高 首季升幅7季最勁
官方樓指20個月新高 首季升幅7季最勁
新世界鄭家成妻 1.22億入市山頂嘉樂園
新世界鄭家成妻 1.22億入市山頂嘉樂園
梁朝偉土瓜灣舖1350萬沽 7年帳面蝕150萬
梁朝偉土瓜灣舖1350萬沽 7年帳面蝕150萬
接種疫苗者 信和商場送現金券
接種疫苗者 信和商場送現金券
港銀做大灣區按揭 利息平內地一半
港銀做大灣區按揭 利息平內地一半
灣區須知：中港申按揭 所需文件相似
灣區須知：中港申按揭 所需文件相似
安泓楊書健：疫後投資房託 聚焦新經濟
安泓楊書健：疫後投資房託 聚焦新經濟
英取締燃煤發電 新電網成商機
英取締燃煤發電 新電網成商機