康文署聲言提告 毛記股價爆升

8.65億北水長假前湧入 恒指重上29000

毛記葵涌昨日重演去年8月壹傳媒被警方搜查後股價爆升的故事，昨日收市的市值為3.67億元，單日增加1.89億元。昨日成交量為2.47億股，成交金額3.15億元，相對平日只有數萬至數十萬股成交量大幅增加。事實上，毛記前日的成交已開始活躍，成交量增至527萬股，當日一度升15.79%，最終收市升4.76%。截至去年8月持有毛記4.44%的萬華媒體（0426）昨亦升28.57%。

昨日為五一長假期前，港股通最後一個交易日，昨日有8.65億元淨流入，與前日相若。恒指收市升129點或0.45%，報29,071點，成交金額1362億元。匯控（0005）績後再升3.15%，收報47.45元，貢獻恒指71點升幅。另國指升0.28%，報11,014點，科指升0.19%，收報8532點。截至昨晚11時半，恒指夜期報29,077點，高水6點。