五一黃金周 澳門酒店入住率料八成

隨着倫敦人投入服務，澳門酒店房間數目到3月份已增至3.57萬間，按年增加2000間客房。儘管酒店房間數目增加，但久違的酒店客滿情况再現（見表）。在周日（5月2日），除位於澳門半島舊區及新濠博亞旗下3間酒店尚有房間供應，大致爆滿，情况較新春佳。

房價方面，金沙中國（1928）旗下威尼斯人豪華皇室套房，5月1日達3598.4元，恢復至2019年逾八成水平，亦比今年年初一同款房間的1038.4元，高2.47倍。

實德環球（0487）副主席馬浩文預期，在五一黃金周期間，集團旗下十六浦的酒店入住率會有80%至90%，但是酒店房價不會特別高，一般由數百元起，只相當於新冠疫情前五至六成水平。無論房價及入住率，均估計和平時周末差不多。他說：「在訪澳政策獲放鬆下，加上在假期間往來上海到澳門航班加140班，相信訪澳人流已獲保證。按現時日均訪澳人流達3萬人而言，估計在五一檔期有望增至5萬人。」他更估計，全澳門的博彩收入有望在現時日均3億澳門元之上，增長20%。

貴賓廳未見起色 料「旺丁不旺財」

澳門旅遊業議會理事長胡景光指，內地訪客會在五一檔期的第二、三日訪澳最多，料整個檔期的酒店房間入住率可以接近80%，房價亦已見上升，大部分五星級房間售價每晚為2000至3000元。他期望今次五一假期訪澳旅客能進一步攀升至日均4萬人左右。

不過，貴賓廳業務方面則相對悲觀。澳門博彩中介資深投資人兼從業員林繼光表示：「由於今年農曆新年貴賓博彩無驚喜，在今年五一小黃金周貴賓中介業界暫時未見到客戶有踴躍反應，訂房數字亦不高，料在檔期內會有些生意，但業界多以平常心看待，保持生意或有少許上升已很開心。」他估計，今次檔期「旺丁不旺財」居多。