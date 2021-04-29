經濟

調查：港51％董事有信心應對疫情 比例遜星馬泰

【明報專訊】卓佳集團伙拍英國傳媒《金融時報》，調查董事對管理企業的觀點。該調查顯示，亞太區內有多達85%董事認為，設定持續經營計劃（business continuity planning），以及管治、風險管理及合規（GRC），將為今年公司策略上的首要任務。針對疫情帶來的營商危機，本港董事略顯信心不足，僅有51%受訪香港區董事表示有信心應對，而內地董事有信心比例達68%，新加坡則達71%。泰國及馬來西亞亦分別有52%及56%。

三成董事仍開實體會議

此外，其他董事關注的議題包括數據安全（data security）、虛擬會議、董事持續培訓等。全球董事中，有83%對資料數據化後帶來的安全問題有所擔憂，而僅有不到一半董事在疫情中採取了額外措施保護公司電子資料及文件。本港的董事普遍仍傾向實體會議，有三成董事的會議仍主要或全部為實體會議。此外，本地董事支持董事培訓，但並不熱中聘用外部專家。

卓佳集團行政總裁楊斌官指出，亞太區的董事中不乏對企業經營、財務、審計有經驗的人才，但相對了解科技、數碼化、政府政策及合規的董事則佔少數，相信將成為未來的發展方向。

英國《金融時報》非執行董事課程亞洲總監Chris Moon表示，相信區內董事除了財務經驗，仍需要掌握ESG（環境、社會與管治）、網絡安全等新技能。他亦指出，亞洲區在董事性別多元方面較為落後。

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