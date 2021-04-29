經濟

國泰推自願離職 稱中期經營仍嚴峻 領上限6個月底薪 工會斥減薪後才推行

【明報專訊】自去年10月宣布裁員後、已縮減約6000名香港員工的國泰（0293），昨日以經營環境嚴峻，短至中期營運不會有明顯改善為由，向機師、機艙服務員及地勤員工等推出自願離職計劃，接受方案的員工將獲得額外工資補償及補貼，5月12日截止申請。國泰指，是次計劃純屬自願性質，並沒有預設接受計劃人數的指標。工會代表指去年底減薪後，自願離職計劃的補償已大為減少。

明報記者 陳子凌

據國泰向員工發函，接受方案的機組人員將獲得相當於3個月的工資補償，或以全年底薪三分之二計算，最多6個月底薪為上限，另外亦會發放補貼。國泰解釋，由於全球持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰只能維持基本航班，近期雖已稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，預期在短至中期不會有明顯改善。

有見及此，並因應部分員工的要求，國泰決定向部分員工推出自願離職計劃，會為所有申請員工提供支援，包括具競爭力的離職方案。

昨股價跌1.7% 失守7元水平

國泰昨日股價收報6.98元，跌1.69%，失守7元水平。根據年報，截至去年底，亦即大裁員之後，國泰的香港員工人數已減至2.08萬。然而，雖然去年10月的重組及裁員為公司每月節省5億元開支，但今年2月政府對機組人員提出更嚴格強制檢測要求，變相增加了營運成本，令國泰每月現金消耗額外增加4億元，幾乎抵消了裁員省下的支出。

再者，去年重組裁員的同時，國泰亦要求留任的員工簽署新合約，變相永久減薪，有指減薪幅度最多近四成，換句話說，就算接受自願離職，獲得的額外工資都是以減薪後水平計算。

除了推自願離職，早前國泰亦證實已決定關閉加拿大外站，並研究關閉澳洲及新西蘭外站，但一連串的行動始終未為營運帶來起色。今年3月份國泰日均載客量進一步下跌至僅598人次，只勝於去年4月及5月疫情初期的457及595人次，航班亦只有961班次（見圖），日均只有31班為疫情以來最低，反映機組人員的值勤有限。而首季運力亦按年大跌92%，與管理層年初預期今年上半年運力約正常水平25%，仍有相當一段距離。

上月日均31航班 疫情後最低

國泰空中服務員工會主席王思敏昨回應傳媒查詢表示，工會在半年前曾向資方提出類似的自願離職計劃，讓員工選擇是否離職，當時資方未有採納，認為現時才推出計劃已經太遲。她稱，目前難以估計參與計劃的員工人數，相信部分計劃移民或離職的員工有意參加計劃，但亦有員工關注在現時合約下，工資已大幅減少，特惠金並不算特別吸引，認為賠償方案對年資8至10年的員工會比較有吸引力。

相關字詞﹕賠償 自願離職 國泰

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