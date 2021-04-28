霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金

對於美國10年期國債孳息率未來的走勢，Martin Horne認為，隨着未來環球多國民眾陸續接種疫苗，加上多國政府持續提供財政和貨幣政策支持，相信全球經濟會迎來強勁復蘇，收益率亦會隨之上升，因此預期長債息會上升至2厘至2.25厘水平。在此情况下，高收益率很可能會吸引歐洲及亞洲投資者。

高收益債利率敏感度相對低

他表示，早前市場憂慮通脹升溫，導致債券市場動盪，惟他認為情况只屬暫時，因為在全球化、科技發展下通縮的威脅未有減弱；加上現時大部分地區失業率仍然高企，反映任何物價的上漲都是暫時性的。

值得注意的是，高收益債券對利率敏感度相對其他債券產品低。就以今年初至今為例，美國長年期債息上升，與企業高增長及通脹預期有關，在通脹有可能升溫的情况下，高收益債券與美國國債收益往往呈相反關係。

對於投資債券的建議，Martin Horne認為在強勁的經濟增長及持續宏觀政策支持下，市場估值將持續上升，這時候投資者更應以審慎的態度揀選債券，並以企業的盈利前景作為重要參考因素。他舉例說，高收益債券的長期到期收益率相對低息債的表現，容易受到收益率曲線變得陡峭影響。反之，低評級的債券及受疫情影響的企業，可能提供較高回報或較高的收益率。

對於近日美元持續弱勢，Martin Horne表示，美元前景對高收益債券投資並沒有直接的影響，但要留意導致美元匯率變動的一些因素，以及整體經濟狀况對市場帶來的影響。對於未來市場環境，Martin Horne預期企業收益上升及通縮環境將會支撐高收益債券市場。由於疫苗在美國帶來正面作用，相信歐洲、日本及其他國家亦會加快接種步伐，未來經濟重啟、消費及工業活動持續上升將指日可待。

評級倘上升 帶來可觀回報

在選擇高收益債券時，Martin Horne表示會以深入的基本信用分析作參考，避免一些受疫情嚴重影響的低質企業，並重倉一些相對高評級及有擔保的高收益債券。這些發行人一般擁有較高資本，並以部分或全部資產作抵押，以過往數據來看，這些債券回收率高於無擔保的債券。

未來一兩年，他會發掘一些由高收益評級上升至投資評級的債券，相信債價上升可帶來可觀的回報。近日，行業市場信用評級上升趨勢已高於評級下降，展望未來，高收益市場的亮點應圍繞評級上升。

氣候問題受關注 能源板塊看俏

美國總統拜登上任後，主張推動及改善氣候問題，更承諾在2030年前將美國碳排放削減50%至52%。Martin Horne表示，在整體市場環境趨於穩定、氣候問題受全球關注，加上政府政策支持下，都有利刺激行業需求及工業活動，相信可為能源行業帶來投資機會。

至於如何避免揀選到有可能違約的債券呢？Martin Horne稱，去年高收益債券發行量大幅上升，原因主要是債務再融資及企業想藉此增強流動性，而非用於派息等活動，因此原有的債務到期日將延遲，此情况下，Martin Horne預期大部分高收益債企業今年仍可保持良好的資本情况，以承受疫情帶來的負面影響。

企業違約率仍屬可控範圍

總括而言，今年企業違約率仍在可控範圍。儘管發行債券有利企業支付疫情期間的成本開支，以及保持一定現金流，但長遠來看，預期不少企業會減少債務比率，以防出現債務危機。他建議投資者應購入較熟悉的企業債券，以減少購入可能違約的債券。

黃清瑤 明報記者

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