Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年4月28日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
拆息低企 港利潤跌34％
獎金池規模擬擴大 免人才流失
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
調查影響料微 美團升2.6%
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
眾安5月接受申請 推400元獎賞
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
創科今年資本開支達35億
萬洲首季少賺17％
海螺首季股東淨利潤升19%
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
港3月進出口按年升逾兩成
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
Archegos爆倉 瑞銀損失60億
亞馬遜最快周四宣布拆股
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
植耀輝：買醫藥股要做足功課
技術取勝：ESR中線趨勢改善
Webb獻計推疫苗大抽獎
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
周顯：冼師傅從無到有的故事
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金
周顯：冼師傅從無到有的故事
【明報專訊】周一和周二本欄，主題都是講創業本錢不用多，太多反而減低了成功的機會率，這好比歐陽修寫的《新五代史‧伶官傳》講的：「憂勞可以興國，逸豫可以亡身。」
相關字詞﹕
財經專欄
投資二三事
周顯
上 / 下一篇新聞
新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
拆息低企 港利潤跌34％
獎金池規模擬擴大 免人才流失
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
調查影響料微 美團升2.6%
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
眾安5月接受申請 推400元獎賞
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
創科今年資本開支達35億
萬洲首季少賺17％
海螺首季股東淨利潤升19%
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
港3月進出口按年升逾兩成
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
Archegos爆倉 瑞銀損失60億
亞馬遜最快周四宣布拆股
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
植耀輝：買醫藥股要做足功課
技術取勝：ESR中線趨勢改善
Webb獻計推疫苗大抽獎
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
周顯：冼師傅從無到有的故事
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金
新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
拆息低企 港利潤跌34％
獎金池規模擬擴大 免人才流失
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
調查影響料微 美團升2.6%
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
眾安5月接受申請 推400元獎賞
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
創科今年資本開支達35億
萬洲首季少賺17％
海螺首季股東淨利潤升19%
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
港3月進出口按年升逾兩成
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
Archegos爆倉 瑞銀損失60億
亞馬遜最快周四宣布拆股
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
植耀輝：買醫藥股要做足功課
技術取勝：ESR中線趨勢改善
Webb獻計推疫苗大抽獎
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金
prev
next