亞馬遜最快周四宣布拆股

【明報專訊】霍士商業（Fox Business）的記者Charles Gasparino在Twitter引述消息人士稱，亞馬遜可能最快在周四公布業績時，披露今年內股票分拆大計。Gasparino稱，此舉可令亞馬遜成為道指成分股，並使作為全球首富的亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的身家，進一步拋離特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。由於道指是股價加權指數，高價股對指數的日內漲跌幅度影響較大，如要被納入道指，亞馬遜須拆股降低股價，例如1拆15或1拆20。
Gasparino所發的推文，刺激亞馬遜股價周一升2%，昨早段微升0.4％。他對市場對其推文的反應感到驚訝，並指亞馬遜拆股的消息已流傳超過一年，認為拆股的傳聞理應早已反映於亞馬遜的股價。倘若拆股的傳言屬實，這將是亞馬遜逾20年來首次拆股。
亞馬遜於1997年5月上市，以每股18美元掛牌。翌年6月，亞馬遜把股票1拆2，然後於1999年1月再把股票1拆3。亞馬遜對上一次拆股已是1999年9月，當時把股票1拆2。因此目前每股的亞馬遜，相當於當年上市時的十二分之一股。去年8月底，蘋果與特斯拉同時拆股。去年整個8月，蘋果股價累計升兩成，而特斯拉更累計升七成。
涉反競爭行為
歐盟最快本周起訴蘋果
此外，《金融時報》引述知情人士稱，歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）最快於本周稍後，就蘋果App store對軟件開發者制定的規則涉嫌違反歐盟競爭法正式提出指控。此案始於兩年前，瑞典音樂串流媒體服務供應商Spotify向歐盟舉報蘋果，向其收取30%的訂閱費，以換取Spotify軟件在App Store上架，且拒絕讓消費者直接向Spotify訂閱，以減少訂閱費用。