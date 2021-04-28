亞馬遜最快周四宣布拆股

Gasparino所發的推文，刺激亞馬遜股價周一升2%，昨早段微升0.4％。他對市場對其推文的反應感到驚訝，並指亞馬遜拆股的消息已流傳超過一年，認為拆股的傳聞理應早已反映於亞馬遜的股價。倘若拆股的傳言屬實，這將是亞馬遜逾20年來首次拆股。

亞馬遜於1997年5月上市，以每股18美元掛牌。翌年6月，亞馬遜把股票1拆2，然後於1999年1月再把股票1拆3。亞馬遜對上一次拆股已是1999年9月，當時把股票1拆2。因此目前每股的亞馬遜，相當於當年上市時的十二分之一股。去年8月底，蘋果與特斯拉同時拆股。去年整個8月，蘋果股價累計升兩成，而特斯拉更累計升七成。

涉反競爭行為

歐盟最快本周起訴蘋果

此外，《金融時報》引述知情人士稱，歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）最快於本周稍後，就蘋果App store對軟件開發者制定的規則涉嫌違反歐盟競爭法正式提出指控。此案始於兩年前，瑞典音樂串流媒體服務供應商Spotify向歐盟舉報蘋果，向其收取30%的訂閱費，以換取Spotify軟件在App Store上架，且拒絕讓消費者直接向Spotify訂閱，以減少訂閱費用。

（綜合報道）

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