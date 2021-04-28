Archegos爆倉 瑞銀損失60億

【明報專訊】環球主要投行的季績陸續出爐，揭示美國對冲基金Archegos Capital的爆倉事件，為多家投資銀行合共帶來逾百億美元的損失。以資產值計算，瑞士最大的銀行瑞銀（UBS）公布，受Archegos爆倉影響而損失7.74億美元（約60億港元），比分析師預期多。與此同時，上月估計在Archegos倒閉事件損失20億美元的日本最大證券公司野村控股（Nomura Holdings），將Archegos爆倉事件的總損失金額上調至28.5億美元（約222億港元），當中包括在截至3月底財年所虧損的2457億日圓（約176億港元），以及4月起新財年所損失的620億日圓（約44億港元）。
瑞銀最新公布，由於關閉「一筆美國基金的交易」而蒙受損失，使上季利潤減少4.34億美元，但整體利潤仍按年增長14％至18.2億美元，這主要由於股市交投活躍帶動了投行業務。瑞銀表示，現已沽清與Archegos相關的持倉，預期次季的相關損失輕微。
野村上調損失金額至222億
Archegos爆倉事件，也拖累野村在截至3月底的季度錄得1554億日圓（約111億港元）虧損，是其2009年以來最嚴重的季度虧損，虧損金額是去年同期的4.5倍。野村表示，將透過第三方檢討機構業務的風險管理框架，並加強全球風險管理。此前多家大行已公布在Archegos爆倉事件所蒙受的損失，例如瑞信損失55億美元、摩根士丹利損失9.11億美元，而三菱日聯（MUFG）估計損失約3億美元。