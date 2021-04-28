Archegos爆倉 瑞銀損失60億

瑞銀最新公布，由於關閉「一筆美國基金的交易」而蒙受損失，使上季利潤減少4.34億美元，但整體利潤仍按年增長14％至18.2億美元，這主要由於股市交投活躍帶動了投行業務。瑞銀表示，現已沽清與Archegos相關的持倉，預期次季的相關損失輕微。

野村上調損失金額至222億

Archegos爆倉事件，也拖累野村在截至3月底的季度錄得1554億日圓（約111億港元）虧損，是其2009年以來最嚴重的季度虧損，虧損金額是去年同期的4.5倍。野村表示，將透過第三方檢討機構業務的風險管理框架，並加強全球風險管理。此前多家大行已公布在Archegos爆倉事件所蒙受的損失，例如瑞信損失55億美元、摩根士丹利損失9.11億美元，而三菱日聯（MUFG）估計損失約3億美元。

（綜合報道）

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