經濟
國際金融

Archegos爆倉 瑞銀損失60億

【明報專訊】環球主要投行的季績陸續出爐，揭示美國對冲基金Archegos Capital的爆倉事件，為多家投資銀行合共帶來逾百億美元的損失。以資產值計算，瑞士最大的銀行瑞銀（UBS）公布，受Archegos爆倉影響而損失7.74億美元（約60億港元），比分析師預期多。與此同時，上月估計在Archegos倒閉事件損失20億美元的日本最大證券公司野村控股（Nomura Holdings），將Archegos爆倉事件的總損失金額上調至28.5億美元（約222億港元），當中包括在截至3月底財年所虧損的2457億日圓（約176億港元），以及4月起新財年所損失的620億日圓（約44億港元）。

瑞銀最新公布，由於關閉「一筆美國基金的交易」而蒙受損失，使上季利潤減少4.34億美元，但整體利潤仍按年增長14％至18.2億美元，這主要由於股市交投活躍帶動了投行業務。瑞銀表示，現已沽清與Archegos相關的持倉，預期次季的相關損失輕微。

野村上調損失金額至222億

Archegos爆倉事件，也拖累野村在截至3月底的季度錄得1554億日圓（約111億港元）虧損，是其2009年以來最嚴重的季度虧損，虧損金額是去年同期的4.5倍。野村表示，將透過第三方檢討機構業務的風險管理框架，並加強全球風險管理。此前多家大行已公布在Archegos爆倉事件所蒙受的損失，例如瑞信損失55億美元、摩根士丹利損失9.11億美元，而三菱日聯（MUFG）估計損失約3億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
新地86億奪古洞官地 超估值四成 樓面呎價近7200元 雷霆：主打中小型單位
同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高
同系瓏珀山4房3005萬沽出 創項目新高
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
晉環ONE SOHO共推418伙 五一對撼
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
公司客購維港滙同層3伙 付辣稅3365萬
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
「幫港出聲」周融料1750萬購碧瑤灣兩房
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
中環全幢商廈4.8億放售 意向呎價2萬
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
匯控季績勝預期 8月決定是否派息 未確定息差見底 首季回撥僅特殊情况
拆息低企 港利潤跌34％
拆息低企 港利潤跌34％
獎金池規模擬擴大 免人才流失
獎金池規模擬擴大 免人才流失
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
彭博：今年1.63萬家庭賣樓移居英 涉1500億
調查影響料微 美團升2.6%
調查影響料微 美團升2.6%
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
保泰人壽去年保費飈10倍 兩年總保額百億
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
失業貸款今起接受申請 上限8萬 10銀行參與 限期前還清可免息
眾安5月接受申請 推400元獎賞
眾安5月接受申請 推400元獎賞
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
外媒：中央查螞蟻上市快速獲批原因
創科今年資本開支達35億
創科今年資本開支達35億
萬洲首季少賺17％
萬洲首季少賺17％
海螺首季股東淨利潤升19%
海螺首季股東淨利潤升19%
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
花旗：1/3市民預期未來1年樓價升
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
富力大股東低價買物管 一年上市 傳擬集55億 富力地產去年被指賤賣
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
路透：小紅書申美上市 擬集資最多78億
港3月進出口按年升逾兩成
港3月進出口按年升逾兩成
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%
亞馬遜最快周四宣布拆股
亞馬遜最快周四宣布拆股
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
張兆聰：豬價跌影響溫和 萬洲價殘博重估
植耀輝：買醫藥股要做足功課
植耀輝：買醫藥股要做足功課
技術取勝：ESR中線趨勢改善
技術取勝：ESR中線趨勢改善
Webb獻計推疫苗大抽獎
Webb獻計推疫苗大抽獎
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
劉思明：生物科技強勢 相關ETF可控風險
周顯：冼師傅從無到有的故事
周顯：冼師傅從無到有的故事
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
湯文亮：粵菜餐館 變了川菜館
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金
霸菱環球公共固定收益投資總監Martin Horne：留意高收益債券基金