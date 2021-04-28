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Tesla盈利破紀錄仍遜預期 連續7季實現利潤 股價早段挫3%

【明報專訊】全球汽車行業面對晶片短缺之際，電動車製造商特斯拉（Tesla）首季仍維持新車交付量，加上受惠於中國需求強勁、碳排放權銷售及從買賣比特幣獲利等，助特斯拉上季連續第7季實現季度利潤。上季利潤按年增幅達26倍，增至4.38億美元，創紀錄新高，不過仍略低於分析師平均預期的5.09億美元利潤。市場人士認為特斯拉上季表現缺乏驚喜，股價早段跌3%。

印度等多國疫情趨於嚴重，加上聯儲局周二起一連兩天議息，儘管預期貨幣政策將按兵不動，市場仍關注聯儲局主席鮑威爾的表態，市場暫時保持觀望，美股三大指數早段微跌。在寬鬆政策下，美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，2月美國樓價按年升12.2%，是15年來最大升幅。路透社引述消息人士稱，油組及盟友（ OPEC+）將在5月，維持現時略為提高原油產量的計劃，布蘭特原油價格昨晚升至每桶66美元左右。

2月美國樓價升12.2% 15年最勁

特斯拉上季整體收入按年增長74%至104億美元。不過當中部分收入，來自與電動車銷售沒有直接關聯的業務，例如向其他車廠銷售碳排放權，在上季為特斯拉貢獻5.18億美元（約40億港元）收入，按年增長46%。此外，特斯拉上季購入價值15億美元的比特幣，並出售當中10%，從而賺進1億美元。瑞信分析稱，特斯拉上季的調整後每股盈利為93美仙，當中約25美仙來自沽售比特幣、碳權銷售及稅務優惠所帶來的利潤，助特斯拉的調整後每股盈利超出分析師預期的80美仙。

特斯拉表示，選擇投資比特幣，是想找方法存放不需要立即使用的現金，既保持流動性，也能獲取回報。特斯拉打算長期持有手上的比特幣，並繼續透過接受客戶買車所支付的比特幣，增加比特幣的存量。比特幣價格昨回升至5.5萬美元。

由於面對零件短缺的問題，特斯拉在2月一度關閉旗下加州的弗里蒙特（Fremont）廠房。受全球半導體短缺影響，通用汽車（GM）、福特（Ford）等車廠也被迫閒置部分產能。不過特斯拉公布，首季全球電動車交付量達184,877輛，較第四季高出約4000輛。行政總裁馬斯克（Elon Musk）承認，第二、三季仍會受到供應鏈問題的影響。

銷售碳排放權貢獻40億

特斯拉維持未來數年交付量，每年增長50%的預測不變。該公司去年交付近50萬輛電動車，意味今年全年交付目標為75萬輛。特斯拉表示，美國得州奧斯汀附近和德國柏林郊區的新廠房，仍將按計劃在今年投產。特斯拉表示，已降低造車成本，抵消電動車均價下降的影響。特斯拉的電動車毛利率達26.5％，高於彭博社訪問的分析師預期的24.2％。

美國市佔率由82%降至70%

不過特斯拉當前仍面臨很多挑戰，例如美國國家公路交通安全局（NHTSA）正對全美發生的20多宗特斯拉電動車事故展開調查。此外，迹象顯示，其他電動車品牌也開始侵蝕特斯拉的市場份額。研究機構Cox Automotive的數據顯示，第一季在美國售出的全電動車當中，特斯拉約佔70%，較去年同期約82%有所下降。中國市場成了特斯拉的增長引擎，助其去年首次實現全年盈利。但該公司在中國市場也面臨挑戰，中國相關部門2月曾因消費者的投訴而約談特斯拉。

（綜合報道）

[國際金融]

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