裕元寶勝齊盈喜 首季虧轉盈

裕元首季賺逾6.24億

裕元表示，在去年疫情下基數較低，加上產品在全球各地市場需求持續復蘇，訂單增加帶動生產利用率及效率上升；封城措施解除後中國運動服裝市場復蘇，旗下從事零售業務的寶勝表現亦有所好轉，令首季經營表現轉虧為盈。寶勝則預計，今年首季純利約為3.67億元人民幣，去年同期虧損1.67億元人民幣，轉虧為盈主要是因為中國運動服裝及體育消費市場，在疫情逐漸減退後迅速回升。

不過裕元亦提到，由於全球經濟增長不平衡及需求有波動，或干擾生產訂單復蘇趨勢，今年餘下時間仍存在不明朗因素。至於寶勝的零售業務，集團將密切關注中國消費者信心波動及增長潛在的變數，將繼續迅速應對不斷變化的經營環境。

中國3月底爆發新疆棉風波，裕元的客戶包括Nike、Adidas等被部分消費者杯葛的國際品牌，旗下零售業務寶勝更是兩個品牌在中國的主要經銷商，瑞銀早前的報告提到，裕元及寶勝3月營運數據較1、2月疲弱，反映事件對國際品牌帶來的負面影響。裕元昨日收市報19.58元，跌0.1%；寶勝收市報1.88元，無升跌。