創科今年資本開支達35億

全球招聘近1600名大學生

陳志聰表示：「我們雖然會開發美國以外的市場，但是因為美國銷售較強，因此銷售長期佔比近八成，不過，歐洲及澳洲市場其實增長亦不俗。」他說，去年下半年銷售增長，反映客戶需求大，他們已增加庫存應付市場需求，因而導致周轉期增至120日。

集團更預留4.4億至4.5億美元用作資本開支，新廠投資及營運所需各佔一半。在產能劃分方面，就算創科到美國開廠，他們亦會在中國及越南各保留35%至40%的生產力。

中國越南各保留逾35%生產力

因應未來新的市場需求湧現，陳志聰稱，創科今年內會在全球招聘1500名至1600名大學生加盟，藉以提供新的開發意念，並且留意有那些產品可轉為電池驅動，同時保持新產品佔整體銷售比重30%至40%，確保集團可以提價、爭取更佳毛利率及推高銷售。集團會持續按每年銷售額逾3%投放於研發，開發更多無線充電工具及新產品。借助伙伴的電商渠道展開銷售之餘，亦自行在英國透過線上開拓地板護理產品市場。